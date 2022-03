https://mundo.sputniknews.com/20220319/llego-boric-al-gobierno-pero-la-represion-continua-en-plaza-dignidad--video-fotos-1123335147.html

Llegó Boric al Gobierno, pero la represión continúa en Plaza Dignidad | Video, fotos

Llegó Boric al Gobierno, pero la represión continúa en Plaza Dignidad | Video, fotos

Fue un viernes cuando la revuelta social estalló en Chile. A pesar de la pandemia y tras casi dos años y medio de ese histórico 18 de octubre de 2019, los... 19.03.2022

A una semana del cambio de mando, el Gobierno de Gabriel Boric no ha dejado de marcar la agenda noticiosa, tanto por sus declaraciones públicas como por actividades que intentan dar señales respecto al rumbo que su administración quiere tomar. Entre ellas la fallida visita de la ministra del Interior Izkia Siches a la comunidad mapuche de Temucuicui.Una semana cargada de símbolos, como la participación del presidente en una rogativa con pueblos originarios, y también de declaraciones que no han dejado indiferentes a muchos colectivos y organizaciones sociales que se han manifestado desde octubre del 2019, y que consideran que hay un alejamiento del discurso que llevó al joven presidente a la primera magistratura del país sudamericano."Yo llevo luchando 49 años, muchos más de los que tiene nuestro presidente y soy delincuente, soy delincuente, así de simple. Y voy a seguir delinquiendo hasta que me digan verdaderamente qué pasó con el cuerpo de mi padre y el cuerpo de mi hermano, de mi hermano, sobre todo, que tenía 15 años", señala a Sputnik Ana María Carreño hija y hermana de detenidos desaparecidos de la dictadura militar (1973-1990).Las palabras de Ana María son en respuesta a las declaraciones de Gabriel Boric en una entrevista a la emisora de Ibero Americana Radio Chile, donde manifestó que "lo de Plaza Italia [dejó de llamarla Plaza de la Dignidad] se ha vuelto muy simbólico, estas actividades delictuales que se realizan los viernes, esto no puede seguir sucediendo".Y agrega: "Naturalizar que haya gente que no le importa nada, que tiene un rechazo contra todo tipo de autoridad, y que a esa gente le permitamos hacer lo que quiera, es algo que no voy a aceptar. Si alguien está en ese ánimo, que se atenga a las consecuencias".Más represión y policías en Plaza DignidadMás de 30 carros policiales, entre lanza aguas, lanzagases y camionetas institucionales coparon los alrededores de la Plaza Dignidad, lugar donde los manifestantes no alcanzaron a congregarse en su totalidad cuando comenzó la represión policial. Pequeños grupos de personas que llegaban al lugar fueron dispersados y reprimidos, entre ellos trabajadores de la prensa. Un actuar que no dejó indiferente a quienes llegaron a la llamada Zona Cero, en este primer viernes del nuevo Gobierno de Apruebo Dignidad."Boric, mira lo que tiene acá, pensamos que iba a ser distinto y es peor, hay más pacos que el viernes", acusa Mirian educadora de párvulos, quien trabajó en el cuestionado Servicio Nacional de menores (Sename) y quien se manifiesta por los presos políticos y los niños vulnerados en Chile.Para Rafael Montesinos, joven manifestante, no fue sorpresa el contingente desplegado en la Plaza Dignidad dado las declaraciones realizadas, pero no así la cantidad y la represión sufrida."Creíamos que iba a estar con mayor efectivos policiales, pero no tanto, acá estaba un compañero en la esquina con una bandera y se le tiraron más de 15 efectivos policiales, lo azotaron contra la cabeza y lo subieron casi desmayado a un carro policial, y ahora nos echan no de la calle sino de donde uno puede transitar libremente y estar, que es la vereda. Que ocurra esto hoy día es absoluta responsabilidad del Gobierno de Gabriel Boric", denuncia Montesinos."Me tiraron lacrimógena en la cara, me empujaron y mepatearon", acusa Ana Cruces, mujer de la tercera edad, familiar de un preso de la revuelta, quien manifiesta con molestia.A pesar de la represión vivida los manifestantes sostienen que seguirán viniendo a la Plaza todos los viernes. Es el caso de Ana María Carreño, quien asegura que regresará "porque las calles no se pueden dejar, no se pueden dejar, nosotros estamos por lo menos yo desde 1974, luchando por verdad y justica, y una verdad y una justica verdadera".

