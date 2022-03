https://mundo.sputniknews.com/20220322/el-presidente-de-chile-nomina-a-dirigente-sindical-comunista-como-embajadora-en-argentina-1123413649.html

El presidente de Chile nomina a dirigente sindical comunista como embajadora en Argentina

El presidente de Chile nomina a dirigente sindical comunista como embajadora en Argentina

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, decidió nombrar a la dirigente sindical del Partido Comunista (izquierda) Bárbara Figueroa como la... 22.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-22T14:23+0000

2022-03-22T14:23+0000

2022-03-22T14:26+0000

américa latina

chile

gabriel boric

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1123413624_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6b17b57c9dc506015a40c67de8039cd9.jpg

Figueroa, de 42 años, es profesora de filosofía, fue directora nacional del Colegio de Profesores y lideró varias de las protestas del movimiento estudiantil de 2011.En 2012 fue electa la primera mujer presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, cargo que ostentó hasta septiembre del año pasado.La decisión de Boric, que aún no ha sido explicitada oficialmente por el Ejecutivo, fue criticada por algunos líderes de derecha, a quienes no le pareció que el mandatario optara por una militante y no por un diplomático de carrera para el cargo."Una nueva designación que no se entiende ¿Cuál sería el argumento para que Bárbara Figueroa de la CUT sea embajadora de Chile en país clave como Argentina? No más improvisación y cuoteo por favor! Retuit para exigir a Gabriel Boric que corrija este error!", pidió el diputado y secretario general de Renovación Nacional (centroderecha) Diego Schalper a través de su cuenta de Twitter.El senador de Evolución Política (cetroderecha) Felipe Kast aseguró en la misma red social que el mandatario había "apitutado" (término usado en Chile para situaciones vinculadas al nepotismo) a Figueroa, usando el Estado como una "agencia de empleo que entrega premios de consuelo para los amigos".Ex-Ante explicó que el nombramiento aún debe recibir la confirmación oficial desde Buenos Aires, lo que debería suceder en los próximos días.

https://mundo.sputniknews.com/20220319/llego-boric-al-gobierno-pero-la-represion-continua-en-plaza-dignidad--video-fotos-1123335147.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, gabriel boric