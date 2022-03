https://mundo.sputniknews.com/20220322/venezolanos-ven-positiva-nueva-etapa-de-dialogo-pero-con-pocas-expectativas-1123433601.html

Venezolanos ven positiva nueva etapa de diálogo, pero con pocas expectativas

CARACAS (Sputnik) — El fracaso de tres intentos de diálogo entre el Gobierno y la oposición dejó un sinsabor entre los venezolanos, que ahora, aunque ven con...

"El diálogo en sí mismo siempre es algo positivo; sin embargo, no tengo expectativas positivas debido a que históricamente no se ponen de acuerdo. Quizás ahora pudiera ser distinto por el contexto de conversaciones con Estados Unidos. Eso podría influir positivamente en la oposición, pero creo que es algo impredecible", expresó Isamar Díaz, de 32 años, administradora en un empresa privada.Maduro anunció una nueva etapa del diálogo que denominó como un "reformateo". En esta, no solo participará la oposición, sino también todos los sectores que hacen vida en la nación caribeña.Este ciclo de conversaciones viene precedido por tres mesas de negociaciones. La primera, en República Dominicana en 2017; la segunda, en Barbados en 2019; y México en 2021. Las dos primeras fracasaron, y la tercera quedó suspendida, tras la extradición a Estados Unidos del diplomático Alex Saab.En este sentido, Carolina Gabante, de 44 años, trabajadora de bienes y raíces en el estado Miranda (norte), consideró que la oposición carece de credibilidad para negociar.La decisión del Gobierno de establecer un diálogo "inclusivo" se dio luego de la reunión que sostuvo Maduro el 5 de marzo con una delegación de Estados Unidos en Caracas.Además, dos días antes el mandatario venezolano dijo que estaba listo para venderle petróleo y gas a Estados Unidos, luego de las sanciones que ese país norteamericano y Europa aplicaron a Rusia por la operación especial militar en Ucrania.Sin injerenciaRené Cárdenas, de 63 años, trabajador de una empresa de transporte del Estado, consideró que en esta ocasión Estados Unidos no podrá afectar el diálogo.Por su parte, Guillermo Rodríguez, de 51 años, empleado del sector público, opinó que el diálogo con todos los sectores beneficiará al país."Me parece muy acertado el diálogo en Venezuela con todos los sectores del país ya que esto sería muy beneficioso para todos en general, ya no habrá agendas ocultas y se activarán todos los sectores del país de esta manera obtendremos un mejor futuro para todos. Nosotros no necesitamos ir a otros países para arreglar nuestros problemas internos sólo hace falta tener la voluntad y disposición de hacer las cosas y construir un mejor futuro para todos los venezolanos", indicó el trabajador.Entretanto, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Jorge Rodríguez, aseguró que en este nuevo proceso de conversaciones no participará el exdiputado Juan Guaidó, a quien acusó de tener vínculos con el narcotráfico colombiano.Por ahora, se espera que esta semana inicien las reuniones con los sectores políticos, sociales y económicos.

