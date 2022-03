https://mundo.sputniknews.com/20220317/venezuela-deja-en-veremos-dialogo-de-mexico-y-propone-conversacion-puertas-adentro-1123256407.html

Venezuela deja en veremos diálogo de México y propone conversación puertas adentro

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela dejó de lado las negociaciones que inició en agosto de 2021 con una parte de la oposición en México, para iniciar... 17.03.2022, Sputnik Mundo

Las conversaciones en Ciudad de México suponían el tercer intento de la administración del presidente Nicolás Maduro por llegar a acuerdos con la oposición. La primera mesa de diálogo fue en República Dominicana en 2017, y posteriormente en Barbados en 2019. Ambas fracasaron.En el caso de México, las negociaciones fueron suspendidas apenas tres meses después de iniciadas, luego de que el Gobierno de Maduro decidió no continuar participando por la extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos de su diplomático Alex Saab, a quien había sumado como miembro pleno en la mesa de diálogo.En México, solo participó una delegación del Gobierno venezolano y la denominada Plataforma Unitaria, liderada por el opositor Juan Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó "presidente interino", y fue reconocido por más de 50 países.En ese entonces, con el apoyo de Noruega y el acompañamiento de Rusia y los Países Bajos, ambas delegaciones firmaron un memorando de entendimiento que incluyó: derechos políticos, garantías y cronograma electoral; levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento.No obstante, cinco meses después, Maduro anunció un "reformateo" del diálogo, para hacerlo más "inclusivo" y "amplio".Nueva etapaEl diputado e integrante de la comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Julio Chávez, en conversación con la Agencia Sputnik, consideró que esta nueva etapa apunta a que no solo un sector de la oposición participe, como ocurrió en México.En esta nueva etapa de conversaciones, el Gobierno propuso la inclusión de todos los sectores, tales como: político, social, económico, estudiantil, empresarial, entre otros.Para ello, la comisión especial del parlamento convocará reuniones con Gerardo Blyde, quien es el coordinador del diálogo por parte de la denominada Plataforma Unitaria de la oposición; a los jefes de todos los partidos políticos de derecha y del Gran Polo Patriótico, la coalición de organizaciones que apoyan a Maduro.En ese sentido, Chávez señaló que la reactivación del diálogo con la participación de todos los sectores fortalecerá las instituciones y ayudará a la recuperación económica de este país sudamericano.NegociacionesMaduro anunció la reactivación del diálogo en Venezuela dos días después de reunirse con una delegación de Estados Unidos en Caracas, donde ambas naciones acordaron establecer una agenda de interés común.Para Chávez, su país debe dialogar directamente con el Gobierno de Joe Biden, y no por medio de la oposición que resultó "entreguista" a los intereses de EEUU.Hasta ahora, la administración de Maduro no ha dicho si esta ronda de conversaciones con los diversos sectores del país suplantará de forma definitiva a la mesa de diálogo en México, o si contará con acompañamiento internacional.Entretanto, el presidente del parlamento y jefe de la delegación del Gobierno, Jorge Rodríguez, señaló que una vez culminen esas conversaciones darán a conocer el formato del nuevo proceso de diálogo.

Kelly Carreño

Kelly Carreño

