Con sus armas biológicas en Ucrania, EEUU agita el fantasma de Rusia

Armas biológicas de EEUU en Ucrania: intolerables para RusiaDe acuerdo al jefe de la administración de Sumy, la madrugada del lunes se produjo una fuga de amoníaco en la fábrica Sumykhimprom. Se logró evitar la amenaza para los habitantes de la ciudad gracias a la "dirección correcta" del viento: la masa de aire no se desplazó hacia Sumy.En este sentido, el viceministro de Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov, alertó de que "los programas militares y biológicos de EEUU que se llevaron a cabo en el territorio de Ucrania son motivo de profunda preocupación. La magnitud de estos problemas es tal que simplemente no se pueden tolerar".Asimismo, aseguró que Rusia no puede "tolerar" la presencia de laboratorios biológicos de EEUU en el territorio de Ucrania con miras al desarrollo de armas químicas, en una clara alusión al reciente descubrimiento por el Ejército ruso de una red de laboratorios secretos en territorio ucraniano financiados por el Pentágono.EEUU construye un frente antirruso: ¿habrá traidores a Moscú?"Una nueva Yalta". Es lo que se está disputando en el conflicto de Ucrania, según el politólogo argentino Juan Martin González Cabañas, quien recordó en entrevista con Sputnik que fue durante la conferencia de Yalta de 1945 donde se sentaron las bases del presente orden mundial.Un orden mundial que está obsoleto, donde lo que exige Rusia es un sistema de relaciones internacionales que sea "multipolar" y con "diversidad" de actores, un planteamiento que ha estado defendiendo durante décadas, al tiempo que Occidente despreciaba estos reclamos, no solamente del gigante euroasiático, sino también de muchas otras naciones.Para el experto, tras el paso dado ahora por Rusia "el mundo ya no será unipolar", donde "lo que está en discusión es cómo se gestiona el cambio de poder: puede ser, o un cambio brusco en el equilibrio de poder, o una caída controlada", tratándose de "todos los órdenes internacionales, desde la seguridad, hasta las finanzas"."Lo hice de corazón": un uruguayo retransmite a través de su radio los contenidos de Sputnik y RTIndignado por la censura occidental contra los medios internacionales rusos Sputnik y RT, el uruguayo Darío Rodríguez, creador y administrador de la radio Oldies FM 98.5 STEREO, se dedicó a retransmitir a través de su emisora los contenidos de ambos medios, algo que hizo "de corazón", según dijo a Sputnik."Yo hice esto porque no acepto para nada esta censura que le hicieron a Sputnik y RT, porque la gente tiene que saber la verdad, la gente tiene que escuchar las dos campanas, no puede estar escuchando una sola versión, porque al final no puede definir dónde está la verdad", manifestó Rodríguez.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

