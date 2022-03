https://mundo.sputniknews.com/20220312/solidaridad-en-bolivia-ante-censura-a-sputnik-y-rt-y-la-verdad-controlada-por-estados-de-la-otan-1123011313.html

Solidaridad en Bolivia ante censura a Sputnik y RT y control de la verdad en Estados de la OTAN

Solidaridad en Bolivia ante censura a Sputnik y RT y control de la verdad en Estados de la OTAN

Ante la censura de las señales de los medios de comunicación de Rusia en decenas de países que se autoperciben como "democráticos", intelectuales y periodistas... 12.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-12T01:09+0000

2022-03-12T01:09+0000

2022-03-12T01:11+0000

"La primera víctima de la guerra es la verdad", dice un antiguo aforismo atribuido al senador estadounidense Hiram Johnson en 1917. Las dos últimas semanas de enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, a la sombra de la OTAN, demuestran la vigencia de esta frase. Apenas estalló el conflicto armado, la mayoría de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte decidieron censurar las transmisiones de medios rusos como Sputnik y RT.Al margen de que el lector pueda optar por uno u otro bando, la libertad de expresión y pensamiento es una base fundamental de las democracias que hoy rigen al mundo. Al censurar un medio, se decide arbitrariamente qué debe pensar una población, sin que se contaminen sus neuronas con ideas que no se corresponden con los gobernantes de turno.Sputnik consultó sobre este tema a especialistas en medios de Bolivia, uno de los países que dejaron en claro que no censurarán a ningún medio, sea del país que sea.Un espacio para RTEl canal estatal Bolivia TV incluyó en su programa de noticias internacionales la cobertura desde Ucrania realizada por RT. "Frente al nivel de desinformación que hay en occidente, al nivel de la censura que se realiza por distintos medios de comunicación, sobre todo plegados a los lineamientos de Washington y Bruselas, se da la imperiosa necesidad de poder diversificar las miradas", dijo a Sputnik Alfonso Ossandón, conductor y productor del programa.Para el periodista, nacido en Chile, "la coyuntura amerita no prestarse ni a la censura ni al sesgo. Todo lo contrario: debemos entregar a las audiencias la posibilidad de que formen su propio criterio frente al conflicto".La censura a los medios de Rusia no es exclusiva de la UE. También la república de Uruguay, en Sudamérica, prohibió la transmisión de RT.En este aspecto, el diputado Groberth Nogales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostuvo que en Bolivia ningún medio será prohibido ni censurado.Nogales, quien se desempeñó como periodista, remarcó que en el Estado Plurinacional "el trabajo de cualquier medio de prensa y de comunicación está garantizado para poder reflejar todas las opiniones y situaciones que transcurren a nivel local y mundial".El diputado resaltó que "la población necesita informarse, saber. Como comunicadores, tenemos la obligación de transmitir la información tal como es, sin alterar su sentido ni desinformando a quienes nos siguen".Misiles en la puertaEl analista boliviano Miguel Ángel Marañón Urquidi recordó la llamada "crisis de los misiles", ocurrida en 1962 que involucró a Estados Unidos, Rusia y Cuba. En ese momento, el Gobierno estadounidense descubrió en la isla —entonces presidida por Fidel Castro— una base con misiles nucleares rusos.El rechazo de EEUU a tener estos proyectiles tan cerca de su territorio casi provocó una guerra nuclear. Finalmente, primó la diplomacia: la entonces Unión Soviética desmanteló y se llevó sus misiles del suelo cubano.Marañón también recordó que Europa es considerada la "cuna de la democracia, precisamente porque allí se dio la Revolución francesa (1789-1791)". Fue en Francia donde se estableció el respeto a las libertades democráticas, económicas y de expresión.Paradójicamente, los países de la Unión Europea (UE) fueron los primeros en prohibir a Sputnik y RT, bajo la vaga acusación de que estos medios causan "desinformación" en la población europea."Ellos (la UE) defienden todas estas libertades mientras les convenga a sus intereses. Pero cuando perciben que el trabajo de la prensa afecta a sus intereses, ahí la libertad pasa a otro plano", consideró el analista.Los medios de comunicación de los países afiliados a la OTAN procuran hacer figurar "a los rusos como unos salvajes que bombardean hospitales infantiles, que incendian plantas nucleares, que prácticamente son los demonios", graficó Marañón.Al censurar los medios de Rusia, al no ofrecer una contraparte informativa a la población, "la gente se convence de que los rusos son los demonios. Y así religiosamente van a apoyar pues la intervención para erradicar a esos demonios", evidenció el analista.Marañón destacó que, más allá de cualquier ideología, es importante contar con la información de los dos lados "para poder realizar un verdadero análisis. De lo contrario, perdemos la perspectiva de lo que está pasando".Periodistas en emergenciaPeriodistas de Bolivia, Argentina, Venezuela e Italia emitieron un pronunciamiento en el cual se declaran en emergencia por la censura a los medios de Rusia.En su documento manifestaron que "la censura a medios de comunicación no solo restringe el flujo informativo y debilita las democracias, sino que también agudiza la guerra de desinformación con mayor volumen de fake news y postverdad, que impide comprender la posición de las partes y buscar puntos de encuentro".A este factor, "se suma la situación de precariedad, inseguridad y estigmatización de periodistas y trabajadores de los medios censurados que sufren violencia psicológica", indicaron en su texto, que lleva la firma de Amanda Dávila, Claudia Espinoza, Jimmy Iturri, Freddy Morales, Ramiro García Ochoa, Hugo Moldiz y Juan Carlos Urenda, entre otros periodistas que trabajan en Bolivia.Nico Flores es periodista y docente universitario boliviano. Calificó la reciente censura a Sputnik y RT en la plataforma YouTube como "un atentado contra la libertad de expresión".En diálogo con Sputnik, se mostró esperanzado en que "los empresarios de estas plataformas comprendan que los habitantes del mundo necesitamos información de todos los medios de comunicación, y no solo de algunos elegidos por ellos".Porque "para conocer la verdad es necesario leer, mirar y escuchar a todos, y no así solo a algunos que tratarán de informar desde sus perspectivas, impidiendo formar la tan necesaria opinión pública", consideró Flores.

