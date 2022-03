https://mundo.sputniknews.com/20220318/la-hinchada-futbolera-peruana-y-el-miedo-a-la-vida-sin-ricardo-gareca-1123315916.html

La hinchada futbolera peruana y el miedo a la vida sin Ricardo Gareca

LIMA (Sputnik) — En 2015, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la llegada del argentino Ricardo Gareca como entrenador de la selección, luego de que... 18.03.2022

El escepticismo de la hinchada era más que explicable: la selección no había clasificado a un Mundial desde España 1982. La contratación del Tigre Gareca apuntaba a una improbable clasificación a Rusia 2018, lo que rompería una racha de 36 años de ausencias mundialistas.Para 2015, en Perú ya se había instalado como una broma recurrente el afirmar que alguien iba a cumplir con una promesa "cuando Perú vaya a un Mundial". Sin embargo, la broma poco a poco empezó a perder sentido.Iniciadas las clasificatorias a Rusia, en la primera mitad el equipo no mostró mayor mejoría y se preveía otro fracaso más, pero en la segunda mitad las cosas se empezaron a poner interesantes.El cambio ganadorEl apartamiento de jugadores displicentes que llevaban años en la selección sin éxito alguno dio paso a la convocatoria de jóvenes nuevos con hambre de triunfo. Fue el primer paso para que se "cambiara el guion" en la conducción de la selección, y la primera muestra clara de que Gareca era un distinto."Gareca le dio oportunidad a nuevos talentos, a jóvenes que prometían. Sacó a jugadores enquistados en nuestra blanquirroja por la argolla que tanto daño nos hizo", dice Karla Acuña, hincha peruana residente en Lima, en diálogo con la Agencia Sputnik.¿El resultado? El Tigre logró clasificar a Perú a Rusia luego de lograr un repechaje contra Nueva Zelanda y, lo más importante aun, devolvió la fe perdida de la hinchada. De hecho, hasta antes de la gesta histórica de Gareca, pocos peruanos guardaban la camiseta de su selección en sus roperos; ahora tener una camiseta se ha vuelto en una costumbre generalizada y ligada al patriotismo.De estilo sobrio, parco, "el flaco" Gareca no se enfrascó en escándalos con la prensa. Los eventuales problemas internos en la selección los supo manejar de forma reservada, sobre asuntos fuera del fútbol casi no emitió opinión y así fue creando un aura de sabiduría, de conocimiento hermético reflejado en la cancha.Si bien Perú no pasó la fase de grupos en Rusia, su actuación estuvo lejos de ser vergonzosa como en lejanos mundiales anteriores, siempre yéndose goleada por más de 5 tantos encajados. Después llegó la disputa de la final de la Copa América 2019, algo que Perú no lograba hace 44 años, y luego un digno cuarto lugar en la Copa América 2021.Terror al vacíoEn las clasificatorias hacia Catar 2022, el Tigre parece que metió a la hinchada en un deja vú colectivo pues, al igual que en Rusia 2018, la selección empezó mal y, en la segunda mitad, aceleró su ritmo hasta estar actualmente en zona de clasificación a falta de dos partidos: contra Uruguay en Montevideo y contra Paraguay en Lima.En febrero pasado, trascendió en medios peruanos que Gareca estaría en conversaciones con la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir a la selección "cafetera" pues su contrato con la FPF concluye en diciembre de 2022.Ante la noticia, la reacción de la hinchada inca ha revelado una cierta dependencia de Gareca, algo que se podría entender como un terror al vacío atemorizante, al menos para el sentir del hincha, que generaría la partida de El Tigre.Algo comprensible pues Perú no desea volver a esas largas décadas en las que no había goles ni alegrías, ni siquiera ánimos para vestir la "camiseta de todos". Nadie quiere revivir lo peor de lo peor, en suma.Por su parte, Gareca no ha dado declaraciones sobre su futuro. Reservado como es, ha evitado pronunciarse en cualquier sentido. Perú, país necesitado de alegrías como pocos, espera que la felicidad sea eterna, y a pesar de las advertencias que cantaba Héctor Lavoe cuando decía que todo tiene su final, nadie quiere creer en lo necesariamente inevitable.

Sergio Llerena Caballero

Sergio Llerena Caballero

