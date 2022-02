https://mundo.sputniknews.com/20220218/entradas-a-300-dolares-para-uruguay-peru-enfurecen-a-los-hinchas-peruanos-1121887313.html

Entradas a 300 dólares para Uruguay-Perú enfurecen a los hinchas peruanos

La decisión de los dirigentes uruguayos de cobrar 300 dólares la entrada a los visitantes en el próximo partido por las Eliminatorias para Catar 2022 desató la... 18.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-18T15:46+0000

2022-02-18T15:46+0000

2022-02-18T15:46+0000

américa latina

⚽ deportes

federación peruana de fútbol

uruguay

perú

asociación uruguaya de fútbol (auf)

mundial de fútbol 2022 en catar

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109201/64/1092016419_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2cb85691b598f12d5b65afe52bf2efe0.jpg

El partido que las selecciones de fútbol de Uruguay y Perú jugarán el 24 de marzo en Montevideo puede ser visto como una auténtica final, ya que ambos equipos pueden terminar de sellar su pasaje hacia la Copa del Mundo de Catar 2022. Sin embargo, será una final particularmente cara para los peruanos, que deberán desembolsar nada menos que 300 dólares si quieren presenciar el partido desde las gradas.Si bien la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) todavía no anunció oficialmente los precios de las localidades, el medio deportivo uruguayo Ovación adelantó que, para los locales, los tickets costarán entre 590 y 2.150 pesos uruguayos, es decir, entre 13 y 49 dólares, dependiendo de la tribuna y la ubicación.El mismo medio adelantó que, previendo una gran demanda de boletos por parte de los uruguayos, la AUF solo destinará 1.800 localidades para el público peruano. Pero no es el único contratiempo para el público visitante, ya que además de pocas, sus entradas serán excepcionalmente caras para un partido de fútbol en Sudamérica: cada boleto costará 300 dólares, un monto que equivaldría a 12.911 pesos uruguayos o 1.118 soles peruanos.La difusión de la noticia molestó a los peruanos, que ya intentan hacer gestiones para que las autoridades uruguayas rebajen los tickets. El reclamo surgió en el entorno de las "barras oficiales" de la Selección Peruana, agrupaciones de fanáticos que siguen al equipo nacional en todos sus partidos.Según recoge el portal RPP, las barras advirtieron en un comunicado conjunto que 300 dólares por un boleto "es un precio excesivo que perjudica a los hinchas peruanos que desean asistir a este partido trascendental para ambos equipos". En ese sentido, las agrupaciones consignan que el precio fijado por Uruguay es "hasta ocho veces más" caro que el fijado para el último partido que Uruguay disputó de locatario, cuando los visitantes de Venezuela debían abonar 37 dólares para acceder al Estadio Centenario de Montevideo.Las barras pidieron a la AUF "reconsiderar el precio de las entradas visitantes" o, de lo contrario, asignar a los peruanos a "otra tribuna con precios accesibles"."Ponemos como aval nuestro buen historial de conducta y cumplimiento de los protocolos a lo largo de estos años", ofrecen las barras peruanas para reforzar su pedido.Pero, a contramano de la diplomacia de las barras peruanas, el malestar se siente en el entorno de la Selección Peruana. Consultado por el canal América Deportes de Perú, el gerente deportivo del equipo y exfutbolista Juan Carlos Oblitas fue categórico en su rechazo.Del lado uruguayo, los dirigentes defienden el precio estipulado. "No considero que el precio de 300 dólares para la visita sea excesivo sino acorde a la oferta y demanda", dijo a RPP el dirigente de la AUF Gastón Tealdi.Al contrario a lo que piensa Oblitas, para el uruguayo, el precio está "acorde a lo que son precios internacionales" y lo comparó con los boletos para las finales de la Copa Libertadores o Copa Sudamericana, los dos torneos de clubes de Sudamérica.Es que, según Tealdi, el partido que se jugará en el Estadio Centenario será "casi una final" en la que, según la "política comercial" de los uruguayos, es lógico que los boletos tengan precios más altos. "No todos los partidos de Eliminatorias son iguales, esto es casi una final", remarcó el dirigente.Tealdi aseguró además que en los contactos previos al partido entre la AUF y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no hubo reclamos de los dirigentes peruanos por el precio de las localidades. Por ese motivo, fue tajante: "No hay posibilidad alguna de reconsiderarlo".Pero no todos los uruguayos piensan igual que la AUF. El entrenador uruguayo Gustavo Ferrín, que llegó a entrenar a la Selección Sub-20 de Perú, dijo a Radio Ovación de Perú que la decisión de la AUF lo "avergüenza"."Hay muchos peruanos residiendo en Uruguay, esa gente tiene ilusión de encontrarse con su equipo, pero no creo que todo el mundo tenga para pagar 300 dólares para ver un partido", sostuvo.

uruguay

perú

2022

