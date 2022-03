https://mundo.sputniknews.com/20220316/miembros-de-la-otan-coinciden-en-que-las-fuerzas-de-la-alianza-no-deben-estar-en-ucrania-1123199251.html

Miembros de la OTAN coinciden en que las fuerzas de la alianza no deben estar en Ucrania

Miembros de la OTAN coinciden en que las fuerzas de la alianza no deben estar en Ucrania

"Los miembros de la OTAN están unidos en sus posturas, ya sea para brindar apoyo a Ucrania o para que las fuerzas de la OTAN no se desplieguen en el territorio o en el espacio aéreo de Ucrania, porque tenemos la responsabilidad de garantizar que este conflicto no se intensifique más allá de Ucrania", dijo Stoltenberg al término de la reunión de los ministros de Defensa de la alianza en Bruselas.Al mismo tiempo, aseguró que la OTAN seguirá proporcionando asistencia a Ucrania, incluyendo suministros militares, finanzas y bienes humanitarios.Asimismo, Stoltenberg reveló que en la próxima cumbre de la alianza se abordarán las medidas urgentes y de largo plazo para fortalecer la defensa del bloque bélico.Este 16 de marzo "encargamos a nuestro mando militar que desarrolle propuestas en todos los ámbitos, en tierra, en el mar, en el aire, en el ciberespacio y en el espacio", agregó.Stoltenberg especificó que espera "un aumento significativo de las fuerzas terrestres de la alianza en el flanco oriental, con mayor disponibilidad operativa, con mayores capacidades".Además, destacó la necesidad de que el bloque bélico realice "ejercicios más frecuentes y a mayor escala".El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso afirma que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades y decretó la movilización general.Del 24 de febrero al 15 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 726 civiles y dejaron heridos a otros 1.174, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. De acuerdo con los datos de este organismo, "la mayoría de las víctimas civiles registradas fue causada por el uso de armas explosivas con amplia zona de impacto, incluido por el bombardeo con artillería pesada y lanzacohetes múltiple, así como ataques aéreos y de misiles".Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

