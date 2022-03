Conviasa debuta en la feria turística MITT en medio del bloqueo aéreo impuesto a Rusia

https://mundo.sputniknews.com/20220316/conviasa-debuta-en-la-feria-turistica-mitt-en-medio-del-bloqueo-aereo-impuesto-a-rusia-1123170289.html

MOSCÚ (Sputnik) — La aerolínea bandera de Venezuela Conviasa participa por primera vez a través de su filial Conviajes en la feria internacional de turismo... 16.03.2022, Sputnik Mundo

Hasta el último momento no estaba claro si la edición número 28 tendría lugar, sobre todo después de que la compañía organizador de la feria, Hyve Group, anunció la decisión de cerrar sus negocios en Rusia.Sin embargo, desde el 12 de marzo la muestra se está desarrollando, aunque no es tan rica en términos de participación extranjera en comparación con las ediciones anteriores. Venezuela es el único país del continente suramericano que toma parte en la feria.Salazar recordó que el año pasado Conviasa inauguró los vuelos directos entre Caracas y Moscú con una frecuencia de una salida cada dos semanas, y más tarde la ruta pasó a ser operada de manera semanal.Venezuela, señaló, sigue siendo un mercado nuevo para muchos rusos que no conocen este destino, pero ahora, "con la situación que están viviendo de bloqueo, (...) es una oportunidad dentro del Caribe que los rusos tal vez (...) no la tenían dentro de sus planes".La gerente de Conviajes apuntó que Venezuela puede ofrecer a los turistas rusos "mucha potencia turística en cuanto a playa, mucha diversidad en cuanto a naturaleza", además de la "historia y cultura dentro de lo que es la ciudad de Caracas".Además, continuó, la compañía prevé realizar "una seria de presentaciones programadas mes a mes" con grandes agencias de viajes de Rusia, "para que sigan impulsando el destino y vayan conociendo más de Venezuela, sobre todo Margarita con sus playas, Los Roques con sus playas, Canaima con sus montañas", entre otros destinos.Aseveró que los turistas rusos que ya han tenido la oportunidad de visitar Venezuela y sus playas "han quedado fascinados".Bloqueo aéreoDespués de que el 24 de febrero el presidente ruso, Vladímir Putin, diera inicio a la operación militar en Ucrania, numerosos países condenaron las acciones de Rusia e impusieron severas sanciones en un intento de presionarla.Entre otras medidas, los miembros de la Unión Europea, EEUU y Canadá decidieron cerrar su espacio aéreo para los aviones asociados con Rusia. La Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR, por sus siglas rusas) advirtió que debido a las restricciones los turistas rusos no pueden acceder a muchos destinos de América Latina.Salazar aseguró que esta situación no afectó la cooperación turística de Moscú y Caracas.La gerente de Conviajes reiteró que en la actualidad Caracas y Moscú tienen "una gran oportunidad" para impulsar sus alianzas estratégicas en la economía de ambos países, "grandes aliados estratégicos" y cuyos presidentes gozan de "buenas relaciones"."Siempre contaremos nosotros con el apoyo de Rusia y Rusia con el apoyo de Venezuela, y es el momento oportuno para que se mantengan estas visitas y conozcan los turistas rusos a Venezuela, visiten nuestro país, porque es un mercado que va a estar abierto aún con toda la situación de bloqueo que tienen en este momento", resumió.

