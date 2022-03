https://mundo.sputniknews.com/20220314/croacia-exige-reforzar-su-defensa-antiaerea-por-el-accidente-de-dron-ucraniano-en-zagreb-1123071325.html

Croacia exige reforzar su defensa antiaérea por el accidente del dron ucraniano en Zagreb

Croacia exige reforzar su defensa antiaérea por el accidente del dron ucraniano en Zagreb

BELGRADO (Sputnik) — El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, exigió al Gobierno del país que asigne urgentemente fondos para reforzar la defensa antiaérea... 14.03.2022, Sputnik Mundo

Respondiendo a la pregunta de si se trata de los sistemas Patriot, el líder croata dio una respuesta negativa.Un dron de reconocimiento del modelo soviético Tu-141 Strizh, supuestamente llegado a Croacia desde Ucrania, cayó en una zona verde de Zagreb en la noche del 10 al 11 de marzo. El impacto causó la detonación de una bomba aérea. En el cráter, entre los restos del aparato, se halló una caja negra y en las inmediaciones, dos paracaídas.Este 14 de marzo el general Zeljko Zivanovic, asesor del ministro de Defensa croata, informó que la bomba aérea del dron contenía 40 kilogramos de explosivos que detonaron bajo tierra tras el impacto. Los fragmentos de la bomba no se dispersaron, según Zivanovic, por ser un proyectil de carga hueca, diseñado para dirigir la fuerza de la explosión hacia delante y fundir blindajes. Una investigación que está en curso podría aportar más detalles en los próximos días.El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, al visitar la escena el 12 de marzo, señaló que el incidente supuso "una amenaza pura y dura" y que "tanto la OTAN como la UE [Unión Europea] deberían haber reaccionado".Plenkovic prometió trabajar para elevar el grado de preparación de Croacia y los aliados.La Embajada de Rusia en Zagreb, a su vez, aseguró que el dron caído no es ruso, ya que ese equipo no está en servicio desde la época soviética.

