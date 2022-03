https://mundo.sputniknews.com/20220313/croacia-critica-a-la-otan-por-el-impacto-del-dron-militar-ucraniano-que-se-estrello-en-su-capital-1123026103.html

Croacia critica a la OTAN por el impacto del dron militar ucraniano que se estrelló en su capital

Las autoridades croatas han criticado a la OTAN por lo que llamaron una reacción lenta a un dron militar ucraniano que voló de la zona de conflicto en Ucrania... 13.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-13T03:56+0000

2022-03-13T03:56+0000

2022-03-13T03:56+0000

internacional

🛡️ zonas de conflicto

drones

croacia

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

ataque aéreo

El dron, de fabricación soviética, y modernizado posteriormente por los especialistas ucranianos, cruzó el espacio aéreo de Rumanía y Hungría antes de ingresar a Croacia y estrellarse en la noche del 10 de marzo en un campo cerca de una residencia estudiantil. Unos 40 vehículos estacionados fueron dañados, pero nadie fue herido en la explosión.La OTAN aseguró que su sistema de defensa integrada antiaérea y antimisiles había seguido la trayectoria de vuelo de la aeronave. Pero el primer ministro croata dijo que no se informó a las autoridades del país y que la OTAN reaccionó solamente luego de una pregunta de los periodistas.Plenkovic dijo que el dron de reconocimiento Tu-141 de la era soviética voló durante 40 minutos sobre Hungría y de seis a siete minutos sobre Croacia antes de estrellarse. Previamente, las autoridades militares rumanas indicaron que el dron permaneció en su espacio aéreo solamente tres minutos después de cruzar la frontera, lo que dificultó su intercepción.Plenkovic llamó a las autoridades húngaras a investigar por qué sus defensas al parecer no detectaron la aeronave no tripulada, pues Croacia y Rumanía tuvieron poco tiempo para reaccionar."Pudo haber caído en una planta nuclear en Hungría. Obviamente no hubo una buena reacción y otros países no reaccionaron bien. Ahora tenemos una prueba de la que debemos aprender y reaccionar mucho mejor'', sostuvo.Aunque dijo que una investigación podrá determinar si el dron fue lanzado por los militares rusos o ucranianos, es en realidad imposible que fuera de procedencia rusa. Ello se debe al hecho de que desde hace muchos años estos drones no están en servicio de las Fuerzas Armadas de Rusia, mientras que Ucrania es el único operador de estas máquinas.Durante la era soviética estos drones se fabricaban en la planta de Járkov y se emplazaban en la frontera occidental del país. Más tarde, en 2014 el ministerio de Defensa de Ucrania decidió reforzar sus capacidades de reconocimiento aéreo y ordenó que se modernizara el Tu-141, que sería bautizado como Tu-143. De hecho, estos drones ya se encontraron estrellados en la región de Donbás.Otro indicio claro de que fue lanzado por las fuerzas ucranianas es el hecho de que el alcance del Tu-141/143 es de unos 1.000 kilómetros, y la frontera occidental de Ucrania se encuentra a unos 700 kilómetros de Zagreb.Ucrania ha negado haber lanzado el dron.El Tu-141 tiene una envergadura de casi cuatro metros y pesa más de seis toneladas.

