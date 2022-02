https://mundo.sputniknews.com/20220218/ine-advierte-aunque-den-mas-dinero-no-podriamos-instalar-mas-casillas-para-consulta-de-revocacion-1121851039.html

INE advierte: "Aunque den más dinero no podríamos instalar más casillas para consulta de revocación"

INE advierte: "Aunque den más dinero no podríamos instalar más casillas para consulta de revocación"

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que se está en un punto de 'no retorno' para organizar la consulta de... 18.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-18T01:32+0000

2022-02-18T01:32+0000

2022-02-18T01:47+0000

américa latina

méxico

política

lorenzo córdova

instituto nacional electoral (ine)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1120557295_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_2119397f518484786cbe21efc88a13d4.jpg

Durante la discusión del anteproyecto del presupuesto para 2022, Córdova Vianello explicó que aún cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o la Cámara de Diputados reconocieran que se equivocaron y les asignaran los 1.738 millones de pesos (86,9 millones de dólares) adicionales que solicitaron, ya no se podrían instalar más casillas sin afectar el proceso en curso."Que quede claro: ya cruzamos el punto de no retorno. Si hoy nos dieran más dinero lo tendríamos que devolver porque ya no se pueden modificar procesos que están en curso. Ahorita no podríamos contratar más personal para que saliera a la calle a capacitar a más funcionarios porque vamos a poner más casillas", declaró Lorenzo Córdova, de acuerdo con El Financiero.El consejero presidente opinó que no son las condiciones idóneas para realizar la consulta, pero presumió que por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los "blindó" para evitar cualquier denuncia penal posterior."¿Es lo deseable que la revocación de mandato se haga como la estamos haciendo? No, de ninguna manera, por eso nos blindó la Corte para que ningún ocurrente se le vuelva a ocurrir denunciar penalmente porque no se hace la revocación como lo pide la ley", declaró Lorenzo Córdova.Este 16 de febrero inició la impresión de 94,5 millones de papeletas que se repartirán en 57.377 casillas el próximo 10 de abril para realizar la primera consulta para la revocación de mandato del Presidente de México.El INE solicitó a finales del año pasado una ampliación del presupuesto por más de 1.738 millones de pesos (86,9 millones de dólares), adicionales a los 1.567 millones de peso (76,7 millones de dólares) que ya tenía asignados, para realizar la revocación, pero la SHCP negó la solicitud.

https://mundo.sputniknews.com/20220216/mexico-inicia-la-impresion-de-millones-de-papeletas-para-la-revocacion-de-mandato--video-1121776564.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, lorenzo córdova, instituto nacional electoral (ine)