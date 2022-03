https://mundo.sputniknews.com/20220312/mexico-frena-subasta-de-tres-piezas-arqueologicas-en-belgica-1123009707.html

México frena subasta de tres piezas arqueológicas en Bélgica

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México logró frenar una subasta de tres piezas arqueológicas en Bélgica, informó la secretaria federal de Cultura... 12.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

arqueología

subasta

europa

bélgica

"Queda claro que alzar la voz sí da resultados. Las tres piezas mexicanas que pretendían vender en Brujas, Bélgica, han sido retiradas por la subastadora", escribió la alta funcionaria en su cuenta de Twitter.Frausto agradeció a los responsables de la subasta, "por no permitir que los bienes nacionales de México se conviertan en un artículo de lujo".El Gobierno del país latinoamericano mantiene una campaña internacional para repatriar joyas arqueológicas y documentos históricos bautizada "Mi patrimonio no se vende".Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también celebró el que la casa de subasta belga Carlo Bonte decidiera frenar el remate."Gran triunfo en la lucha contra el tráfico de bienes arqueológicos de nuestro país", publicó el INAH en la misma red social.Los detalles de las piezas, lugar de origen, antigüedad y cultura a la que pertenecen no fueron ofrecidos en el anuncio, así como tampoco la fecha de la subasta.El pasado 10 de enero, México logró detener otra subasta de pieza arqueológica que corresponde a un periodo entre los siglos V y X en una galería de Austria.La obra representa a un ser fantástico, realizado en la costa del Golfo durante el periodo Clásico mesoamericano (400-900 d. C.).Las piezas arqueológicas de origen mexicano están protegidas por leyes sobre patrimonio arqueológico, artístico e histórico.México considera que la comercialización de piezas arqueológicas bajo la rúbrica de "arte" representa una "inaceptable reducción del enorme legado cultural".El 7 de febrero pasado la Cancillería lamentó inacción de autoridades francesas ante las subastas de obras arqueológicas en las casas Societé Millon y Christie's en París.En los últimos tres años el Gobierno mexicano ha repatriado más de 5.600 bienes arqueológicos e históricos.

2022

méxico, arqueología, subasta, europa, bélgica