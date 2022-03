https://mundo.sputniknews.com/20220311/te-contamos-el-secreto-para-estar-siempre-maquillada--1122999075.html

Te contamos el secreto para estar siempre maquillada

El maquillaje permanente es una técnica tendencia en varias partes del mundo, elegida por mujeres y hombres. Una experta nos cuenta cómo funciona.

Levantarse y estar maquillada, como se observa a veces en las películas, es un anhelo de muchas mujeres que cuidan constantemente su estética. El maquillaje permanente es una tendencia que cada vez gana más terreno y se aplica para diferentes partes del cuerpo.Una de las técnicas utilizadas se llama microblading. En Zona Violeta consultamos a la argentina Mariel Rodríguez, encargada del estudio Rústica Beau, especializada en el tema."[El microblading] consiste en introducir pigmento semipermanente o permanente en la epidermis de la piel, la primera tapa de la piel. Por eso es un maquillaje semi permanente", explicó la entrevistada."Los tatuajes convencionales, que suelen tatuar mucho los jóvenes en los brazos y las piernas, llegan a la segunda capa de la piel que es la dermis. A través de pequeños pinchazos o cortes con microagujas, se introduce lo que es el pigmento, uno diferente y especializado, para lo que se trata de la imitación del maquillaje permanente", agregó Rodríguez al explicar las diferentes técnicas.Si bien la duración depende de cada persona y sus hábitos de la vida cotidiana y alimenticios, la permanencia de la tinta puede oscilar entre cuatro y 18 meses. De todas formas, es necesario hacer retoques anuales para conservar la intensidad de la tintura. En caso de arrepentirse, hay posibilidades también de retirarlo.Cejas, párpados y labios son las zonas de la cara en las que se suele utilizar este tipo de maquillaje.Es importante saber que no todas las personas pueden realizarse este tipo de técnicas, por lo que se debe consultar previamente. El consumo de algunos fármacos altera la retención del color. El tipo de piel puede también afectar la duración del maquillaje, y personas con ciertas patologías no pueden aplicárselo.Embarazadas, personas con hemofilia, diabetes o en proceso de quimioterapia, no pueden recurrir a este tipo de maquillajes.Para quienes utilizan esta técnica al perder cabello tras tratamientos contra el cáncer, se recomienda realizarlo luego de terminarlo. Y se aplica no solo en el rostro, sino también en caso de mujeres que debieron extirpar uno o ambos senos. Allí se realiza un tatuaje del pezón, explicó Rodríguez.Los hombres no han sido ajenos a esta tendencia. Rodríguez nos contó que en los últimos cinco años aumentaron un 30% las consultas para aplicarse la técnica. No solo apelan a cejas, sino también en algunos casos a cubrir zonas de la cabeza donde perdieron el cabello o para engrosar la barba.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

