La lista negra de Ferrari: ¿qué famosos no pueden comprar uno?

La lista negra de Ferrari: ¿qué famosos no pueden comprar uno?

La firma italiana Ferrari es una de las más prestigiosas y tradicionales del mundo automotriz y ha consolidado su marca con base en sus parámetros de buen... 11.03.2022, Sputnik Mundo

"Excelencia italiana en la que el resto del mundo sólo puede soñar", es uno de sus eslóganes.La diseñadora de automóviles comenzó en 1947 y actualmente es una de las marcas más reconocidas del mundo, cuya fama incluso ha escalado a Hollywood a través de la película Ford vs. Ferrari, protagonizada por Christian Bale y estrenada en 2019.Actualmente, Ferrari asegura que tiene presencia en 60 mercados mundiales y exporta el 95% de sus automóviles.En relación con este prestigio, se dice que, a pesar de que tiene varios clientes potenciales con la capacidad económica de adquirir uno de sus vehículos, la firma italiana se reserva de vender automóviles a ciertas personas.Se trataría de una especie de lista negra, con la que Ferrari busca que famosos polémicos no comprometan la elegancia y la credibilidad de la marca, si bien es una afirmación especulativa.¿Quiénes formarían esta lista negra?Justin BieberEl cantante pop canadiense ha protagonizado diversos escándalos, como agresiones e insultos a sus fanáticos. Sin embargo, esto no fue lo que le ganó un lugar en la lista negra de Ferrari, sino que cuando poseyó un Ferrari 458 Italia, le cambió varias veces el color, lo que habría atentado contra los estándares de calidad y estética de la automotora.Floyd MayweatherReconocido por su vida lujosa y su exhibición de riqueza y ostentación, este boxeador profesional estadounidense formaría parte de la lista de vetados de la marca italiana.Aunque tiene siete de estos vehículos, el púgil habría entrado a la lista negra precisamente por su estilo de vida escandaloso y provocador.50 CentEl cantante estadounidense de rap en una ocasión presumió que lavaba su Ferrari con champán, lo que presuntamente fue considerado ajeno al estilo elegante de la marca, por lo que habría sido incorporado a este veto. Deadmau5Este DJ y productor canadiense intervino su Ferrari alterando su color y agregando un diseño de un popular gato de YouTube, lo que le ganó la advertencia de la empresa europea de que interpondría acciones legales para que el automóvil recuperara su apariencia original.En redes sociales, este modelo personalizado por el artista ha sido una sensación.

