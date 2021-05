https://mundo.sputniknews.com/20210507/a-puno-limpio-floyd-mayweather-y-el-youtuber-jake-paul-se-van-a-las-manos-por-una-gorra-1111994948.html

A puño limpio: Floyd Mayweather y el 'youtuber' Jake Paul se van a las manos por una gorra

2021-05-07T23:53+0000

2021-05-07T23:53+0000

2021-05-07T23:56+0000

En la primera rueda de prensa del combate que tendrá lugar el próximo 6 de junio entre Money, como es conocido Mayweather, y Logan Paul, el invicto boxeador de 44 años no pudo contener su ira cuando el hermano de su contrincante le quitó su gorra.Jake, que al igual que su hermano, es mejor conocido por ser una celebridad en las redes sociales, un youtuber y también un boxeador, quiso jugarle una pesada broma a Floyd, que, a juzgar por las imágenes que quedaron grabadas en vídeo, no se lo tomó muy bien. Fue justo después de terminar la conferencia de prensa conjunta y cuando Mayweather todavía estaba respondiendo las preguntas de unos periodistas que Jake vio la oportunidad de agarrarle la gorra. Fue en ese momento que Floyd se abalanzó sobre él. Debido a la gran cantidad de periodistas, camarógrafos y hasta guardaespaldas que estaban en el lugar, en las imágenes es difícil distinguir exactamente qué está pasando, pero sí se puede escuchar algunos golpes y cómo Mayweather grita: "¡Te voy a matar, hijo de puta!".Tras la trifulca, Paul escribió en su cuenta de Twitter que le quitó la gorra a Money porque este "roba el dinero de la gente con peleas aburridas".En otro tuit señaló: "Honestamente, he tenido tres peleas fáciles como profesional, por eso he estado ansioso de acción real. Uno de los 30 guardaespaldas de Floyd me dio un golpe limpio al ojo. ¡Respeto!".

