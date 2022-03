https://mundo.sputniknews.com/20220311/india-y-rusia-tienen-una-asociacion-de-indole-estrategica-1122956898.html

"India y Rusia tienen una asociación de índole estratégica"

"India y Rusia tienen una asociación de índole estratégica"

India se abstiene de votar la resolución de condena a Rusia en las Naciones Unidas. 11.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-11T04:37+0000

2022-03-11T04:37+0000

2022-03-11T04:37+0000

gps internacional

rusia

la india

narendra modi

vladímir putin

operación militar especial de rusia en ucrania

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1122956847_12:0:1256:700_1920x0_80_0_0_08fd2659f03e404aa8c04f9395e0a8a0.jpg

"India y Rusia tienen una asociación de índole estratégica" India se abstiene de votar la resolución de condena a Rusia en las Naciones Unidas.

En el marco de las tensiones entre Rusia y Occidente por la crisis en Ucrania, la investigadora argentina Sabrina Olivera dialogó con GPS Internacional para analizar la postura india frente al conflicto, así como también el estado de las relaciones bilaterales entre India y Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, discutieron asuntos relacionados con la evacuación de los ciudadanos indios de Ucrania durante una llamada telefónica, y el mandatario ruso subrayó que se habían dado todas las directivas necesarias, informó el Kremlin. Con respecto a la postura de la India en relación a la operación militar especial en Ucrania, "no hay una condena expresa de India hacia Rusia", indicó Olivera.Ambos países intensifican la cooperación bilateral en diversas áreasEn este sentido, "la relación entre India y Rusia es muy buena y significativa, de ahí es que se expresa la falta de India a una acción concreta", añadió la investigadora. Ambos países tienen una asociaciónde índole estratégica, "particularmente en tres ejes: el militar, el espacial y la energía nuclear", sostuvo. Prácticamente, "la mitad del arsenal indio fue importado de la Federación de Rusia y, además, hay varias inversiones rusas en el país", explicó la investigadora argentina.Todo ello implica que India no puede desatender el vínculo estratégico con Rusia, "porque tiene dos vecinos muy concretos, que son China y Pakistán, con los cuales permanentemente tiene conflictos y escaramuzas", indicó. En este sentido, "la abstención de India en las Naciones Unidas de no votar la resolución que tenía como objetivo condenar a Rusia, tiene que ver con una postura absolutamente lógica y estratégica de India de no atentar contra sus propios intereses", concluyó Olivera.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la periodista de ABC Color de Paraguay, Gabriela González Escalada, con quien dialogamos sobre el impacto del narcotráfico en la vida política del país.Combate frontal al narcotráfico en ParaguayUn grupo de cinco hombres fuertemente armados irrumpió en el aeropuerto de la localidad de Filadelfia, en el departamento de Boquerón, centro del Chaco paraguayo, e intentó robar una avioneta que aparentemente tendría un cargamento de cocaína en su interior. En este marco, "este hecho se dio en coincidencia con una serie de operativos cuyos resultados han sido históricos", sostuvo. Sobre ello, "se han derrocado a dos ministros del presidente Abdó Benitez, al verse vinculados al narcotráfico", indicó.Ello ha determinado la existencia de un combate frontal al narcotráfico, "con un impacto nunca antes visto en el país", aseveró la periodista de ABC Color de Paraguay. Ante una amenaza de juicio político contra la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, "con miras a que se pudiera evitar ello hemos visto estos operativos sin precedentes", añadió. En este marco, "esperamos que realmente se sancione y desaliente estas actividades que están teniendo mucho impacto en la economía y salud de la gente", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la significación de las ciudades globales en el marco de los procesos actuales de la globalización.Mapa CircularEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la cantante uruguaya Elena Ciavaglia, con quien dialogamos sobre el espectáculo "Mapa Circular", el cual presentará el próximo 29 de marzo en la Sala Zavala Muñíz del Teatro Solís.

la india

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

rusia, la india, narendra modi, vladímir putin, operación militar especial de rusia en ucrania, asia, аудио