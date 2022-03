https://mundo.sputniknews.com/20220309/supermercados-espanoles-racionan-el-aceite-de-girasol-de-ucrania-1122852477.html

Supermercados españoles racionan el aceite de girasol de Ucrania

Supermercados españoles racionan el aceite de girasol de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Varias cadenas españolas de supermercados comenzaron a racionar la venta de aceite de girasol tras constatar un fuerte incremento de la... 09.03.2022

Así lo reveló la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que en un comunicado explicó que "algunas empresas de distribución alimentaria están adoptando medidas de limitación de venta de aceite de girasol".Estas acciones por parte de los distribuidores de alimentos se debe a un "comportamiento atípico" por parte de los consumidores, que alarmados por un posible desabastecimiento comenzaron a reunir grandes provisiones de esta grasa vegetal.La asociación considera que los españoles no tienen motivo para lanzarse al acopio de este producto, ya que España cuenta con alternativas, principalmente el de oliva, del que es la primera potencia productora en el mundo.Inquietud por el suministroEspaña es uno de los principales países de la UE en importar de Ucrania el aceite de girasol, una grasa vegetal esencial en la cocina que es generalmente más económica que el aceite de oliva, el producto estrella nacional.Según el informe bilateral de comercio exterior del Ministerio de Agricultura y Pesca, un 60% de las importaciones españolas de aceites de girasol en el año 2020 fueron de productores ucranianos.Estos datos resonaron en los medios de comunicación en los últimos días, lo que llevó a muchos ciudadanos a tratar de prevenir una posible escasez y subida de los precios mediante la acumulación de botellas.En respuesta al pánico que dejaba los estantes vacíos, algunas superficies de alimentación optaron por limitar la compra por persona, como es el caso de la cadena Mercadona, que indicó mediante carteles que solo permite una adquisición máxima de cinco litros.El Gobierno pide calmaEl debate llegó este 9 de marzo al Congreso de los Diputados, la Cámara baja del Parlamento español, durante la sesión de control al Gobierno.El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró que España va a buscar "nuevas fuentes de importación" y "nuevos países de origen" para conseguir el aceite de girasol y que las autoridades están "actuando" para prevenir una posible escasez.Respecto a otras materias primas cuyo abastecimiento depende de Ucrania y también de Rusia, como el maíz o trigo, Planas dijo que se está estudiando la flexibilización de las condiciones de importaciones en la UE así como la ampliación "excepcional" de la superficie de producción.En contra de la venta limitadaTambién se pronunció sobre este asunto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, que afirmó en un comunicado que "no hay motivo para la alarma, para temer un desabastecimiento de aceite de girasol ni de otros productos".La organización recordó que el aceite que ahora se está vendiendo procede de la cosecha de girasol del verano, por lo que cualquier posible falta "no se producirá hasta el próximo año", y también avisó que almacenar grandes cantidades "no tiene sentido" porque el producto pierde calidad y propiedades después de un año.Desde la OCU extendieron el mensaje a los supermercados, a los que amonestaron por la limitación de botellas, ya que está prohibida por la Ley del Comercio Minorista en España.No solo "este tipo de medidas generan una creciente alarma entre los consumidores y favorecen la subida de precio del producto", advirtió la organización, sino también constituyen una práctica "contraria a la ley".

