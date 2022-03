https://mundo.sputniknews.com/20220303/razones-ignoradas-de-la-crisis-en-ucrania-1122558925.html

Razones ignoradas de la crisis en Ucrania

Art铆culo del Embajador de Rusia en Nicaragua Sr. Alexander Khokh贸likov 03.03.2022, Sputnik Mundo

El aumento dr谩stico de la propaganda antirrusa difundida por la prensa occidental respecto a los acontecimientos en Ucrania, a mi juicio, requiere una explicaci贸n detallada sobre lo que realmente sucede en este pa铆s vecino de Rusia, una desinformaci贸n que tergiversa la situaci贸n actual y la postura oficial de Mosc煤 referente a la crisis ucraniana.Cabe notar, que la crisis en Ucrania tiene dos aspectos: interno e internacional.El factor interno consiste en que no es un problema reciente sino un conflicto que empez贸 en 2014 despu茅s de un golpe de Estado realizado por las fuerzas nacionalistas y enemigas de Rusia. Como resultado, a la Junta de Kiev neonazi, adem谩s de Crimea, se opusieron cuatro millones de habitantes de las regiones de Donetsk y Lugansk, que desde hace ocho a帽os est谩n sufriendo los ataques directos y mortales de manos de los nacionalistas ucranianos apoyados por el r茅gimen criminal de Kiev.Durante todo este largo per铆odo las autoridades ucranianas no solamente se opusieron a resolver este problema por v铆a diplom谩tica (Ucrania nunca cumpli贸 los Acuerdos de Minsk firmados en 2015 en presencia de Rusia, Alemania y Francia, garantes del proceso de paz), sino tambi茅n prohibieron totalmente el uso del idioma ruso en el territorio ucraniano.Mientras tanto, empez贸 a prevalecer el factor internacional. Los aliados de Kiev, principalmente EEUU y los pa铆ses europeos, no hac铆an caso a los cr铆menes de guerra de las autoridades ucranianas en contra de su poblaci贸n, apoy谩ndoles al mismo tiempo con armas de guerra y capacitaci贸n de sus militares y empuj谩ndoles a la integraci贸n en la OTAN, un bloque militar que en p煤blico declara a Rusia como su enemigo principal.Se sabe bien que, a pesar de las d茅cadas del arduo trabajo diplom谩tico de Rusia y nuestra buena fe, la expansi贸n de la OTAN no se detuvo. Desde 1990, cuando los estadounidenses nos aseguraron que la Alianza no se mover铆a 鈥渘i una pulgada hacia el Este鈥, la OTAN ha incorporado 14 pa铆ses, desplegando tropas en sus territorios soberanos y acerc谩ndose cada vez m谩s a las fronteras de Rusia. Imag铆nense, 驴cu谩nto nos preocupa la intenci贸n de admitir como miembro de la OTAN a Ucrania? Y eso ni hablar de las declaraciones recientes del Presidente de Ucrania Volod铆mir Zelenski sobre la disposici贸n de reconsiderar la renuncia de su pa铆s a las armas nucleares junto con sus amenazas de reprimir a las Rep煤blicas Populares de Donetsk y Lugansk y recuperar el territorio de Crimea por v铆a militar.De tal manera, la situaci贸n en el pa铆s vecino y hermano eslavo hist贸rico de Rusia volvi贸 a ser una amenaza directa para nuestra seguridad, un riesgo considerable para ser mitigado.Exactamente por esta raz贸n la operaci贸n militar especial, anunciada por el presidente de la Federaci贸n de Rusia, Vlad铆mir Putin, el 24 de febrero de 2022, tiene como objetivo proteger a las personas que han sido objeto de genocidio por parte del r茅gimen de Kiev durante ocho a帽os y asegurar la desmilitarizaci贸n y la desnazificaci贸n de Ucrania, as铆 como llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos cr铆menes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federaci贸n de Rusia. 隆No hay planes de ocupar Ucrania!Por tanto, Rusia no est谩 librando la guerra contra el pueblo de Ucrania, sino que est谩 llevando a cabo la operaci贸n para acabar con la guerra de ocho a帽os. Quiero recalcar que las tropas, aviaci贸n y artiller铆a rusos no atacan a los objetivos civiles, no apuntan armas contra la poblaci贸n. La operaci贸n se ejecuta contra la infraestructura militar, en estricto cumplimiento de la misi贸n de aniquilar el armamento en el territorio de Ucrania, controlado por la Junta criminal y nazi.Estoy seguro de que en su naturaleza el nazismo es el c谩ncer en el cuerpo de la humanidad. Y el c谩ncer no se cura, sino que se opera. Durante la Gran Guerra Patria (1941-1945) el pueblo sovi茅tico, inclusive ruso y ucraniano, pag贸 un precio demasiado alto para aprender esta triste lecci贸n: casi 27 millones de vidas de soldados y civiles.Voy a enfatizar otra vez que no se trata de una guerra contra Ucrania para ocuparla, sino de una campa帽a forzada para desmilitarizar su territorio, combatir el nazismo, que se convirti贸 en la ideolog铆a principal de la Junta gobernante en Kiev. Los rusos y los ucranianos siguen siendo pueblos eslavos hermanos que no quieren la guerra, y deben resolver la crisis actual lo m谩s pronto posible usando todos los medios a su disposici贸n. Por eso a pesar de la avanzada militar de la tropa rusa hemos iniciado las negociaciones con representantes de Kiev para disminuir las p茅rdidas humanas.

