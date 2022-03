https://mundo.sputniknews.com/20220303/chaikovski-cancelado-1122549677.html

Chaikovski, cancelado

Chaikovski, cancelado

MONTEVIDEO (Sputnik) — Una ola de suspensiones de contratos y amenazas de cancelaciones a artistas rusos se generó en los últimos días en el ámbito de la... 03.03.2022

Los casos más sonados fueron los del director de orquesta Valeri Guérguiev y de la soprano Anna Netrebko, dos estrellas de la escena clásica internacional. La Ópera Estatal de Baviera, de Múnich, anuló los compromisos que tenía con los artistas por lo que considera una "falta de distanciamiento" de ambos respecto del Gobierno de Vladímir Putin.Su publicación fue seguida por diversas reacciones de internautas, entre los que apoyan la medida y los que la calificaron de "vergüenza" y "censura".En tanto, el mítico Teatro alla Scala, de Milán, anunció que canceló la presentación de Guérguiev en el coliseo. El músico tenía previsto dirigir este mes cuatro representaciones pendientes la ópera La dama de picas, del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski.El alcalde milanés, Giuseppe Sala, y el superintendente de la Scala, Dominique Meyer, le habían dado la semana pasada un ultimátum a Guérguiev, amigo personal de Putin, para que dejara en claro su posición respecto de la operación militar especial en Ucrania. El director nunca contestó.Quien sí se expresó públicamente fue Netrebko. En su cuenta de Facebook subrayó estar en contra de la guerra y manifestó su deseo de paz, aunque señaló: "Obligar a artistas o a cualquier figura pública a expresar sus opiniones políticas en público y a denunciar a su patria no está bien".No obstante, la Ópera de Zúrich consideró estas declaraciones insuficientes y no compatibles con la "decisiva postura" del teatro contra el Gobierno de Putin. Por tanto, anunció en un comunicado que la soprano no cantará en la representación de la ópera Macbeth, del compositor italiano Giuseppe Verdi, prevista para finales de este mes en ese coliseo.Posteriormente, Netrebko anunció que se alejaría por un tiempo de los escenarios.Sin balletTambién hubo polémica en Grecia, donde la ministra de Cultura y Deportes, Lina Mendoni, instruyó suspender cualquier realización, cooperación, planificación o discusión de eventos con organizaciones culturales rusas.Esto afectó una transmisión en vivo desde Moscú del ballet El lago de los cisnes, obra maestra de la música clásica mundial, también de Chaikovski, que estaba prevista para este fin de semana.NerviosismoArtistas de la música clásica y de la ópera que trabajan en Europa, consultados por la Agencia Sputnik, expresaron su preocupación por la situación, pero a su vez su temor a hablar públicamente del asunto debido a posibles cancelaciones de sus contratos.La Ópera y Ballet Nacional de Letonia publicó la semana pasada en su página de Facebook un comunicado anunciando que "en el futuro cooperará sólo con artistas invitados que condenen de forma clara e inequívoca la invasión rusa en Ucrania".Y añade un emplazamiento claro: "Invitamos a hacer esto públicamente también a los artistas cuyos conciertos en la Ópera Nacional de Letonia son organizados por otros productores de eventos. De lo contrario, se romperán los contratos de arrendamiento ya firmados".Oídos sordos"La idea de castigar por este asunto a artistas y compositores grandes, algunos muertos desde hace décadas, siglos, es otra estupidez de esta clase política que a veces me da vergüenza", dijo a la Agencia Sputnik el pianista, compositor y director de orquesta estadounidense Stefan Lano.El músico, quien ha sido la batuta de importantes orquestas en Europa, Estados Unidos y América Latina, y actualmente está a cargo de la Orquesta Sinfónica del SODRE, de Uruguay, sostuvo que no se debía mezclar política con arte.Lano criticó a algunos gobiernos occidentales por "falta de inteligencia y entendimiento geopolítico", y por ser "sordos a la preocupación de Rusia".Por su parte, la cantante lírica rusa Evgenia Pirshina dijo a la Agencia Sputnik que los artistas no deberían ser presionados a expresarse políticamente, y condenó que haya este tipo de cancelaciones.La contralto, quien tiene previsto cantar en EEUU, Uruguay y Panamá en los próximos meses, señaló que ella no ha recibido presiones, pero sí está al tanto de casos de discriminación a otros cantantes rusos y de cambios de programaciones en las que estaban previstas obras de Chaikovski.Todo esto parece ser solo el comienzo. El 2 de marzo, el prestigioso Gran Teatre del Liceu de Barcelona también confirmó que Netrebko no cantará allí, como estaba previsto, el 3 de abril.Según informa la prensa española, Jordi Martí Grau, responsable de Cultura del Ayuntamiento barcelonés, llamó a mantener a los artistas rusos en las programaciones "con la única exigencia de su compromiso a favor de la paz y contra la guerra".

