Ya hay víctimas mortales rusas y bielorrusas en Europa por ataques de odio

La campaña de odio y falsas noticias en torno a la operación militar rusa en Ucrania ya se ha saldado con las primeras víctimas mortales en Europa, donde dos... 02.03.2022, Sputnik Mundo

Los ataques ocurrieron en Italia, aunque no se específica la ciudad exacta dónde se produjeron. En uno de ellos, según lo han relatado los testigos, un joven de 26 años fue apuñalado después de que fuera parado su camión que tenía una matrícula equivocada de Rusia.Otro camionero, de 28 años y también bielorruso, recibió una paliza que le propinaron 11 colegas ucranianos y falleció a causa de las heridas.Desde el inicio del conflicto armado, los camioneros de Rusia y Bielorrusia que trabajan en Europa han sido objeto de ataques y acosos. Como lo muestran las imágenes compartidas en grupos de camioneros ruso-hablantes que operan en el continente europeo, los ataques pueden tomar distintas formas.En algunos videos, compartidos por los propios agresores, se puede ver cómo obligan bajo amenazas de muerte a los camioneros de nacionalidad rusa o bielorrusa a abandonar estacionamientos y gasolineras. También se les dañan sus vehículos y les retiran las matrículas para que no se puedan desplazar y realizar su trabajo.Los consulados y embajadas rusas han sido atacados y vandalizados en muchas partes del mundo, pero incluso las iglesias ortodoxas lo han sido. Un ejemplo de ello, es la iglesia rusa en Canadá, que ha sido vandalizada.Otro tipo de opresión que viven los ciudadanos rusos en el extranjero, son las expulsiones de las universidades donde estudian. Así, la defensora de derechos humanos de Rusia, Tatiana Moskalkova, informó que universidades de Francia, la República Checa , Bélgica y otros Estados de Europa expulsan a estudiantes rusos por la situación en Ucrania.Por su parte, el jefe del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Rusia, Valeri Fadéev, expresó en Telegram su preocupación por el aumento de casos de agresión contra los rusos que viven en el extranjero.Mientras tanto, para evitar confrontaciones causadas por la manipulación mediática en México, la comunidad rusa en el país pidió a todos que muestren cautela a la hora de recibir la información sobre lo que está sucediendo en Ucrania."Llamamos a los mexicanos a mantener la neutralidad y revisar con cautela todas las noticias que se les presentan por los distintos medios de comunicación. Invitamos a que no nos dejemos engañar y manipular nuestra opinión en una situación tan delicada", sentenció la comunidad rusa en México.

