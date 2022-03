https://mundo.sputniknews.com/20220303/polemica-en-bolivia-por-abstencion-en-votacion-de-onu-sobre-conflicto-en-ucrania-1122591029.html

Polémica en Bolivia por abstención en votación de la ONU sobre conflicto en Ucrania

LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano defendió su abstención en la votación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre una resolución que exige...

La declaración, en contacto telefónico con la cadena radial Éxito, fue hecha luego de que Bolivia condenara el 1 de marzo en la Asamblea General de la ONU la "operación militar especial" de Rusia en Ucrania pero se abstuviera un día después en la votación de una resolución que exigió el cese inmediato de la presencia rusa en territorio ucraniano.Los opositores denunciaron esa aparente contradicción como una violación de la carta magna nacional, a lo que Pary respondió que la posición boliviana era coherente con el principio constitucional de rechazar toda invasión internacional buscando en cambio soluciones pacíficas.Ni uno ni otroEl embajador fue consulado sobre si la abstención no significa que Bolivia se pone más cerca del presidente ruso, Vladímir Putin, en este conflicto, a lo que Pary respondió: "de ninguna manera".El representante ante la ONU indicó que Bolivia fue uno de los 35 países que se abstuvieron en la votación en la Asamblea General, que sumados a 12 que no votaron "significan 47 países que no se identificaron ni con un lado ni con el otro".El diplomático añadió que, aunque la resolución de la ONU se centró en la exigencia de fin de "la invasión rusa", lo que corresponde es que todos los organismos internacionales y los países del mundo contribuyan a que Moscú y Kiev negocien un acuerdo de largo plazo que atienda los intereses de ambos lados.Entre los políticos que cuestionaron el voto boliviano en la ONU destacaron los expresidentes Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002), en todos los casos vía Twitter.Mesa calificó como "indignante" a la posición del Gobierno boliviano en la ONU porque "no condena la invasión y ataque indiscriminado ruso en Ucrania y se abstiene" en un coto que "viola la Constitución".Quiroga publicó por su parte: "Ignominia internacional: junto a dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Bolivia se abstiene de condenar invasión a Ucrania. MAS (partido gobernante) viola la Constitución".El gobernandor ultraderechista de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, calificó como "deplorable" a la representación boliviana en la ONU, denunciando también la vulneración del principio pacifista de la Constitución y la "complicidad" de La Paz con Moscú.Putin anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, solicitaron ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

