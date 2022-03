Un estudio científico revela que el tiranosaurio rex podría haber tenido varias especies

https://mundo.sputniknews.com/20220302/un-estudio-cientifico-revela-que-el-tiranosaurio-rex-podria-haber-tenido-varias-especies-1122521863.html

El coloso imponente de brazos diminutos conocido como tiranosaurio rex, es quizá el más emblemático de los depredadores prehistóricos. Un equipo científico ha... 02.03.2022, Sputnik Mundo

A lo largo de la historia, el tiranosaurio rex ha sido objeto de abundantes investigaciones científicas, pero solo hasta ahora los paleontólogos han analizado de forma rigurosa su variación esquelética y determinaron que el tiranosaurio podría haber tenido hasta diferentes especies.En un estudio publicado en Evolutionary Biology, los científicos han observado algunas diferencias en la morfología del esqueleto de los especímenes de Tyrannosaurus, sobre todo en el grosor del fémur y en los dientes incisivos delgados ubicados en los lados delanteros de la mandíbula.Estas diferencias han sido atribuidas en su mayoría al dimorfismo sexual, es decir, a que los miembros masculinos y femeninos de una misma especie parecen diferentes. Otras explicaciones apuntan a que los ejemplares se encuentran en diferentes etapas de desarrollo genético o se trata de una variación individual.La última explicación es probablemente la más intrigante porque estas diferencias podrían indicar que existieron diferentes especies de Tyrannosaurus. Para llegar a esta conclusión, los paleontólogos tomaron las medidas anatómicas de los huesos y restos dentales de 38 especímenes de tiranosaurio. Al comparar los huesos del fémur de 24 de los especímenes, se observó una diferencia de robustez, también notaron diferencias al medir el diámetro de la base de los dientes o el espacio en las encías para comprobar si los ejemplares tenían uno o dos dientes incisivos.El grado de robustez del fémur no parecía tener relación con el tamaño absoluto de los ejemplares, lo que sugiere que las variaciones del fémur no podían explicarse simplemente por un desarrollo genético. De hecho, algunos de los especímenes más grandes tenían huesos comparativamente gráciles, que se caracterizan por ser más delgados y curvos.En general, los fémures robustos superaban en número a los fémures gráciles en una proporción de 2 a 1 entre los especímenes, esto sugiere que las diferencias tampoco se debían al dimorfismo sexual, donde se esperaría una distribución más uniforme."Encontramos que los cambios en los fémures del Tyrannosaurus probablemente no están relacionados con el sexo o la edad del espécimen. Creemos que los cambios en el fémur pueden haber evolucionado a lo largo del tiempo a partir de un ancestro común que mostraba fémures más robustos para volverse más grácil en especies posteriores", explicó el paleontólogo y autor principal del estudio Gregory Paul.29 de los especímenes del estudio fueron encontrados en distintas capas geológicas de sedimentos en las formaciones del Maastrichtiano superior de Lanciano ubicadas en EEUU y Canadá, se cree que estos restos datan de hace aproximadamente 67,5 a 66 millones de años.Estos sedimentos pueden dividirse en tres niveles: inferior, medio y superior. Curiosamente, de los seis fémures encontrados en la capa inferior, todos eran robustos. En el medio, solo se encontró un fémur grácil y en la capa superior había una división más uniforme de ambos tipos. Esta variación en la capa superior era también significativamente mayor que la que se había visto en otras especies de terópodos encontradas en estos sedimentos. Estos hallazgos sugieren que con el paso del tiempo el Tyrannosaurus divergió en especímenes fisiológicamente distintos.Como resultado de sus hallazgos, los investigadores han descrito ahora tres "morfotipos" reconocibles con el género Tyrannosaurus. El equipo ha nombrado dos nuevas especies potenciales, siendo la primera T. imperator (tyrant lizard emperor) refiriéndose a los especímenes encontrados en las capas inferiores y medias del sedimento que tienen fémures más robustos y normalmente dos dientes incisivos. Mientras que el segundo es T. regina (tyrant lizard queen), que está vinculado a las capas superiores y posiblemente medias del sedimento, esta especie tenía fémures más pequeños y gráciles, además de un diente incisivo.El ya conocido tiranosaurio rex fue identificado en la capa superior y media del sedimento, con especies que portaban fémures más robustos y solo tenían un diente incisivo. Los investigadores admitieron que estas diferencias no son definitivas y que no pueden descartar la posibilidad de un dimorfismo sexual atípico o las otras explicaciones mencionadas. Sin embargo, sugieren que la relación entre la variación física de los especímenes y su ubicación en el registro geológico apunta efectivamente a la existencia de dos especies de tiranosaurio desconocidas hasta ahora.

