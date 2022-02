https://mundo.sputniknews.com/20220224/desvelan-al-pterosaurio-jurasico-mas-grande-del-mundo--fotos-1122182692.html

Desvelan al pterosaurio jurásico más grande del mundo | Fotos

Desvelan al pterosaurio jurásico más grande del mundo | Fotos

El reptil alado de más de 2.5 metros fue hallado en las costas rocosas de la isla de Skye, Escocia, por una estudiante de doctorado de la Universidad de St... 24.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-24T12:05+0000

2022-02-24T12:05+0000

2022-02-24T12:05+0000

ciencia

escocia

paleontología

arqueología

reptiles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1122170950_24:0:3663:2047_1920x0_80_0_0_caa12252256d7156d9a18bae2313fb5d.jpg

Los reptiles alados que convivieron con los dinosaurios hace millones de años son conocidos como pterosaurios, sin embargo los restos fósiles de este ejemplar han dejado impresionados a los paleontólogos por su gran tamaño, que nunca antes había sido registrado en la historia.Tras haber realizado un minucioso estudio a la anatomía de este reptil alado, los investigadores determinaron que se trata de una especie desconocida hasta ahora. Le dieron el nombre gaélico escocés de Dearc sgiathanach (que se pronuncia jark ski-an-ach), una palabra que tiene dos significados: reptil alado y reptil de Skye, ya que el nombre de la isla de Skye significa la isla alada.De acuerdo con el estudio publicado en Current Biology, el reptil alado mide más de 2.5 metros, un tamaño colosal para un pterosaurio del periodo Jurásico que calculan vivió hace entre 201 y 145 millones de años.Los pterosaurios no son considerados dinosaurios, pero fueron los primeros vertebrados que desarrollaron el vuelo, una hazaña que lograron unos 50 millones de años antes que las aves. Sin embargo, para volar, necesitaban huesos ligeros y delicados, una característica que hace que sus restos rara vez se conserven fosilizados."Para lograr el vuelo, los pterosaurios tenían huesos huecos con paredes óseas delgadas, lo que hacía que sus restos fueran increíblemente frágiles y no se pudieran conservar durante millones de años. Sin embargo, este fósil de unos 160 millones de años (…) permanece en un estado casi prístino, articulado y casi completo. Sus afilados dientes para atrapar peces aún conservan una brillante cubierta de esmalte, como si estuviera vivo hace apenas unas semanas", describió la paleontóloga y coautora del estudio Natalia Jagielska.Un análisis del crecimiento óseo del pterosaurio reveló que no había crecido del todo. Aunque este ejemplar casi adulto tenía aproximadamente el tamaño de las aves voladoras más grandes de la actualidad, los investigadores creen que es probable que su especie hubiera tenido un tamaño mayor.Además, una tomografía computarizada reveló que Dearc Sgiathanach tenía lóbulos ópticos grandes, lo que significa que probablemente tenía una muy buena visión. Cuando el reptil alado estaba vivo, la zona que ahora es Escocia era húmeda y tenía aguas cálidas, por lo que es probable que se alimentaba de peces y calamares con sus afilados colmillos y dientes bien definidos.

https://mundo.sputniknews.com/20220216/conoce-al-bisabuelo-del-diplodocus-y-el-brontosaurus-1121730842.html

https://mundo.sputniknews.com/20220212/tambien-se-resfriaban-hallan-la-primera-evidencia-de-una-infeccion-respiratoria-en-dinosaurios-1121587992.html

escocia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

escocia, paleontología, arqueología, reptiles