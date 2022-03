https://mundo.sputniknews.com/20220301/el-pentagono-analiza-establecer-un-canal-de-comunicacion-con-rusia-1122463536.html

El Pentágono analiza establecer un canal de comunicación con Rusia

El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha declarado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está estudiando la necesidad de establecer un mecanismo de... 01.03.2022, Sputnik Mundo

Agregó que se trata de establecer contactos para discutir el uso del espacio aéreo y abordar la creación de un mecanismo que se consideraría en el contexto de la OTAN y no sobre una base bilateral entre Estados Unidos y Rusia, pero requeriría la voluntad de Moscú ya que "se trata de una ruta de ida y vuelta".En varias ocasiones Moscú ha hecho notar que Occidente no quiere hablar con Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, también declaró que la situación actual en Ucrania es el resultado de las políticas de Occidente y Rusia no acepta que las armas nucleares de EEUU estén en Europa.El 27 de febrero, el periódico Politico citando fuentes del Departamento de Defensa de EEUU señaló que el Pentágono quería establecer un canal de comunicación con Rusia por la situación en Ucrania. Mientras que CNN informó que el Pentágono necesitaba establecer un canal de comunicación con Rusia para poder coordinar los vuelos sobre Ucrania.El 28 de febrero, el presidente de EEUU, Joe Biden, aseguró a los estadounidenses que no deberían preocuparse por el inicio de una guerra nuclear por el conflicto en Ucrania porque, según él, ni su país ni la OTAN quieren una confrontación contra Rusia.

