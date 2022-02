https://mundo.sputniknews.com/20220228/biden-cree-que-los-estadounidenses-no-deberian-preocuparse-por-la-guerra-nuclear-1122419476.html

Biden cree que los estadounidenses no deberían preocuparse por la guerra nuclear

Biden cree que los estadounidenses no deberían preocuparse por la guerra nuclear

WASHINGTON (Sputnik) — Los estadounidenses no deberían preocuparse por el inicio de una guerra nuclear por el conflicto en Ucrania, dijo el presidente Joe... 28.02.2022, Sputnik Mundo

"No", dijo Biden cuando se le preguntó si los estadounidenses deberían preocuparse por una guerra nuclear.El 27 de febrero, el presidente ruso Vladímir Putin ordenó que las fuerzas de disuasión se pusieran en alerta máxima.Estados Unidos y la OTAN no tienen ningún deseo de una confrontación con Rusia, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki."Ni Estados Unidos ni la OTAN tienen ningún deseo o intención de conflicto con Rusia (...) Estamos evaluando la directiva del presidente Putin y en este momento, no vemos ninguna razón para cambiar nuestros propios niveles de alerta", dijo Psaki durante una rueda de prensa.La introducción de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania conduciría a un conflicto militar entre EEUU y Rusia y el presidente Joe Biden no quiere que las tropas estadounidenses luchen con Rusia, declaró Jen Psaki."El presidente [Biden] ha dejado muy claro que no tiene la intención de enviar tropas estadounidenses a luchar en una guerra con Rusia (...) Una zona de exclusión aérea requeriría implementación. Requeriría desplegar el ejército de EEUU, lo que sería un conflicto directo, potencialmente un conflicto directo y potencialmente una guerra con Rusia, que es algo de lo que no planeamos ser parte", dijo.

