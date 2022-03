https://mundo.sputniknews.com/20220301/ecuador-realizara-un-vuelo-humanitario-para-connacionales-que-dejaron-ucrania-1122429409.html

Ecuador realizará un vuelo humanitario para connacionales que dejaron Ucrania

QUITO (Sputnik) — Ecuador realizará el 2 de marzo un primer vuelo humanitario con sus connacionales que salieron de Ucrania y quieren retornar a su país... 01.03.2022, Sputnik Mundo

"Hemos iniciado el registro de vuelo para el primer vuelo humanitario, cuyo avión se encuentra con permiso de operación aérea en Polonia", dijo el canciller ecuatoriano en una conferencia de prensa desde Quito.Se estima que más de 700 ecuatorianos cursaban estudios en Ucrania, pero varios de ellos no quieren dejar ese país.Hay jóvenes que habiendo salido del conflicto piensan en quedarse y piden que viaje una mascota en el vuelo humanitario, dijo Holguín, al tiempo de hacer un llamado a sus connacionales para que retornen a Ecuador.El avión en el que se realizará el vuelo humanitario tiene capacidad para 350 personas, y, según Holguín, Ecuador busca que se llene.El avión tiene permiso de uso de espacio aéreo en Polonia el miércoles en la noche.Según los datos oficiales, al momento 250 ciudadanos ecuatorianos salieron de Ucrania y se encuentran en Polonia; 48 están en Eslovaquia, 71 en Hungría, 10 en Moldavia y dos en Rumanía.La mayoría de madres embarazadas o con bebés ya salieron de Ucrania.Sin embargo, decenas de ecuatorianos que estudiaban en Ucrania no han podido aún salir de sus fronteras y se encuentran en tránsito o esperando salir.Holguín también informó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó a Ecuador 25 cupos en un vuelo del Gobierno de México que saldrá de Bucarest el miércoles, llevando de retorno a ese país a mexicanos que también han salido de Ucrania.Según el Ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, las cancillerías de Latinoamérica están trabajando juntos para facilitar el retorno de sus respectivos ciudadanos a sus países de origen.El Gobierno peruano también ofreció cupo a Ecuador en el avión que trasladará a sus connacionales de vuelta a Perú.Hasta el momento, 236 ecuatorianos se han registrado para retornar a su país en el vuelo humanitario; pero hay varios que por distintas vías aún tratan de salir de Ucrania.El canciller añadió que el Gobierno ecuatoriano realiza varios operativos para retirar a los ecuatorianos de varias ciudades ucranianas.Ecuador hizo también el lunes un llamado a los ecuatorianos para que eviten viajes no indispensables a Rusia, debido al cierre progresivo del espacio aéreo en Europa y las dificultades derivadas de las sanciones económicas y financieras impuestas a ese país.El canciller Holguín sugirió a los ecuatorianos que están en Rusia, realizando visitas o actividades de corta duración, buscar, de forma preventiva, rutas aéreas habilitadas para salir y asegurarse de contar con las visas necesarias para los países de tránsito.Según los datos oficiales, al momento alrededor de 1.300 ecuatorianos estudian en Rusia y hay varios que residen en ese país.El jueves, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev, que según cifras de la ONU, ya causó 14.000 muertes.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

