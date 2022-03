https://mundo.sputniknews.com/20220301/devaluacion-de-moneda-en-rusia-encarece-importaciones-y-precio-de-banano-ecuatoriano-1122427051.html

Devaluación de moneda en Rusia encarece importaciones y precio de banano ecuatoriano

QUITO (Sputnik) — La devaluación de la moneda en Rusia encarece las importaciones y el precio de los bananos provenientes de Ecuador, dijo a Sputnik el... 01.03.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con los últimos reportes, no se han reportado complicaciones logísticas para los envíos de banano a Rusia."Hasta esta semana llegaron pagos sin inconvenientes. Veremos en las próximas semanas qué pasa", dijo Salazar.Las exportaciones a Rusia representan el 22,5% de las ventas externas totales de banano ecuatoriano.Al cierre de 2021, Ecuador exportó 6,8 millones de toneladas de banano y a Rusia fueron 1,51 millones de toneladas.Sobre la posibilidad de que los importadores rusos puedan suspender compras de banano del Ecuador de los contratos vigentes y no se suscriban nuevos, Salazar comentó que es muy pronto para evaluar eso.En 2014 pasamos por algo similar y hubo retrasos en pagos y cierta reducción de compra de banano, señaló.El director ejecutivo de Acorbanec añadió que al momento están paralizadas las exportaciones a Ucrania, país al que se dirige el 2,5% de las exportaciones totales de banano de Ecuador.Los contenedores que estaban en tránsito a Ucrania se están desviando a otros destinos cercanos.El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev que, según cifras de la ONU, ya causó 14.000 muertes.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

