Familiares de ecuatorianos en Ucrania se movilizan en Quito para exigir su evacuación

QUITO (Sputnik) — Familiares de ecuatorianos que viven en Ucrania realizaron un plantón en los exteriores del Palacio Carondelet (sede del Gobierno) en Quito... 25.02.2022, Sputnik Mundo

Con pancartas y consignas los manifestantes piden puntualmente al presidente Guillermo Lasso y al canciller, Juan Carlos Holguín, evacuar a sus parientes hacia un lugar seguro, reseña el diario local El Comercio.El 24 de febrero, los familiares se reunieron con Holguín, pero reclaman que todavía no recibieron información sobre medidas específicas.Los manifestantes cuestionaron al Gobierno por la falta de reacción y ayuda a los connacionales, reporta el medio Ecuador Positivo.Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores, alrededor de 700 ecuatorianos se encuentran en Ucrania.La cancillería informó que entre el 24 y 25 de febrero expidieron 70 pasaportes de emergencia y 30 más están en proceso para que los ecuatorianos puedan viajar y salir de Ucrania.Además, aseguró que los ecuatorianos que salen de Ucrania pueden ingresar sin visa Schengen a Polonia y Eslovaquia, y que Hungría también permite su ingreso con visa humanitaria.El 24 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de "una operación militar especial" en Ucrania después de que las repúblicas populares Donetsk y Lugansk, reconocidas previamente como estados soberanos por Moscú, solicitaran ayuda para defenderse de los continuos ataques de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Moscú asegura que no tiene planes de ocupar Ucrania.

