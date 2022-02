https://mundo.sputniknews.com/20220228/ecuador-pide-a-sus-ciudadanos-evitar-viajes-a-rusia-por-problemas-derivados-de-sanciones-1122424391.html

Ecuador pide a sus ciudadanos evitar viajes a Rusia por problemas derivados de sanciones

QUITO (Sputnik) — La Cancillería de Ecuador pidió a los ecuatorianos evitar viajes no indispensables a Rusia, debido al cierre progresivo del espacio aéreo en... 28.02.2022, Sputnik Mundo

El comunicado sugirió también a los ciudadanos ecuatorianos que se encuentren realizando visitas o actividades de corta duración en Rusia buscar, de forma preventiva, rutas aéreas habilitadas para salir y asegurarse de contar con las visas necesarias para los países de tránsito.Igualmente pidió asegurarse de contar con fondos necesarios para su permanencia en Rusia y revisar que sus pasaportes tengan al menos una vigencia de seis meses.La Cancillería añadió que, para los ciudadanos ecuatorianos que necesiten salir de inmediato y no tengan un pasaporte válido, el Consulado del Ecuador en Moscú emitirá pasaportes de emergencia para viajar al Ecuador.Pidió a sus connacionales estudiantes coordinar su salida con las autoridades universitarias para no afectar sus estudios, y elaborar un plan de contingencia personal en caso de ser necesaria una evacuación fuera de Rusia, así como estar atentos a las comunicaciones oficiales de la Cancillería ecuatoriana y de la embajada del Ecuador en Moscú.El jueves, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

