¿En qué consiste la resolución 377 que solicitó México a la ONU para la situación en Ucrania?

¿En qué consiste la resolución 377 que solicitó México a la ONU para la situación en Ucrania?

La representación de México ante las Naciones Unidas, encabezada por Juan Ramón De la Fuente, criticó que el Consejo de Seguridad no fue capaz de consolidar un... 28.02.2022

"El Consejo de Seguridad no pudo cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales al no haberse podido adoptar un proyecto de resolución en relación con la situación en Ucrania a pesar de contar con 11 votos afirmativos", expresó el diplomático mexicano en la sesión del 27 de febrero en Nueva York."Ante la parálisis del Consejo de Seguridad, hoy invocamos la resolución 377 Unión Pro Paz para convocar con urgencia un periodo extraordinario de sesiones de la asamblea general", apuntó el funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Desde 1945, México siempre ha expresado su rechazo a que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ejerzan el veto en las deliberaciones para resolver conflictos internacionales, argumentó De la Fuente.Pero, ¿en qué consiste este recurso 377?En el marco de la Guerra de Corea, derivada de la Segunda Guerra Mundial, la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el 3 de noviembre de 1950 la resolución 377, en respuesta a la estrategia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) de bloquear cualquier medida adoptada por el Consejo de Seguridad para proteger a la República de Corea de agresiones perpetradas por las fuerzas armadas de Corea del Norte, recuerda Naciones Unidas.En junio de 1950 el Consejo de Seguridad recomendó a los estados miembros de la ONU proporcionar a la República de Corea la ayuda necesaria para repeler el ataque armado y restablecer la paz en la península coreana, mientras la URSS boicoteaba las sesiones del consejo y se ausentaba de las mismas con miras a imposibilitar la suma de nueve votos afirmativos, como marcaba la Carta de las Naciones Unidas."No obstante, la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad opinaron que la ausencia de la sala de reuniones no era un impedimento para que ese órgano fundamental de las Naciones Unidas actuara legítimamente, opinión que luego fue ratificada por la Corte Internacional de Justicia", expone un artículo recogido por la ONU y elaborado por el profesor emérito de la Universidad Humboldt de Berlín Christian Tomuschat.Ante la modificación, la URSS hizo acto de presencia en las sesiones del Consejo de Seguridad desde agosto de 1950 para votar en contra de un proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos que buscaba sancionar a las autoridades de Norcorea por desafiar a las Naciones Unidas."A fin de salir del estancamiento, Estados Unidos, liderados por el secretario de Estado de Relaciones Exteriores Dean Acheson, lograron persuadir a la Asamblea General de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Carta, debía reclamar para sí una responsabilidad subsidiaria en relación con la paz y la seguridad internacionales", apunta el profesor universitario.De esas gestiones surgió la resolución 377, donde se establece que si el Consejo de Seguridad deja de cumplir su principal responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales por falta de unanimidad, la asamblea general de Naciones Unidas puede reunirse en un periodo extraordinario de sesiones de emergencia, recurso al que apeló México ante el conflicto actual en Ucrania.Esa sesión extraordinaria tiene como uno de sus objetivos aprobar medidas colectivas para la resolución de conflictos internacionales, incluido el uso de las fuerzas armadas a cargo de las Naciones Unidas, los llamados cascos azules.¿Cuándo se ha usado la resolución 377?Naciones Unidas recuerda que la resolución Unión Pro Paz se ha utilizado en diez ocasiones.

