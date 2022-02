https://mundo.sputniknews.com/20220225/latinoamerica-frente-a-crisis-en-ucrania-rechiflas-aplausos-y-pedidos-de-paz-1122245931.html

Latinoamérica frente a crisis en Ucrania: rechiflas, aplausos y pedidos de paz

MONTEVIDEO (Sputnik) — Tres tipos de reacciones se observan entre los gobiernos de América Latina al inicio este 24 de febrero de la operación militar especial... 25.02.2022, Sputnik Mundo

Obviamente, las tres alineaciones se corresponden —en general— con las respectivas tendencias de cada país en la política internacional.Los gobiernos de Chile y Colombia, cercanos a EEUU, fueron los más tajantes en criticar a Moscú y en condenar lo que calificaron de "agresión" e "invasión" rusa contra Ucrania."Chile condena la agresión armada de Rusia y su violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania; estos actos vulneran el derecho internacional y atentan contra vidas inocentes, la paz y la seguridad internacional", escribió el presidente chileno Sebastián Piñera en su cuenta de Twitter.Y a pesar de estar en las antípodas ideológicas, su futuro sucesor, el izquierdista Gabriel Boric, secundó la condena, e incluso fue más allá."Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos; desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza", escribió en la misma red.Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque, principal aliado de Washington en América Latina, fue categórico al señalar que la acción militar rusa significaba una "amenaza para la paz mundial", y prometió la ayuda de Bogotá para implementar sanciones contra Moscú.Una de las grandes intrigas era la reacción que tendría el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien pese a su cercanía con EEUU visitó días atrás Moscú y mantuvo una cordial conversación con Putin mientras en el Kremlin la crisis en Ucrania era la prioridad absoluta.La cancillería brasileña expresó este 24 de febrero, de manera diplomática, su "grave preocupación la deflagración de operaciones militares" e hizo un llamado a "la suspensión inmediata de las hostilidades".Pero luego el vicepresidente Hamilton Mourao fue al grano, y subrayó que declaraciones a la prensa que su país "no se coloca como neutro" en el conflicto. "Brasil dejó muy claro que respeta la soberanía de Ucrania. Entonces, Brasil no está de acuerdo con una invasión del territorio ucraniano", afirmó.RespaldoMientras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, no se habían expresado oficialmente al momento de este despacho, pero todos ya habían dejado claro esta semana su pleno respaldo al presidente Vladímir Putin en su estrategia para afrontar las crecientes tensiones con EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).El más enfático fue el presidente venezolano Nicolás Maduro."¿Qué pretende el mundo, que el presidente Putin se quede de brazos cruzados, que no actúe en defensa de su pueblo?", dijo el 21 de febrero en una alocución televisada, mientras se producía una ovación entre los presentes, y añadió: "Venezuela anuncia todo su respaldo a Vladímir Putin en la defensa de la paz rusa, en la defensa de la paz de esa región, en la defensa valiente de su pueblo y de su patria".Nicaragua, por su parte, aplaudió la decisión de Putin de reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el este ucraniano. "Esta decisión tomada por el presidente Putin abre la posibilidad de que esta situación no tenga un desenlace mayor", afirmó el mandatario Daniel Ortega.En tanto, su par cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó la solidaridad de La Habana "ante la imposición de sanciones y la expansión de la OTAN hacia sus fronteras". Lo dijo al recibir en la isla al presidente de la Duma de Estado de Rusia (cámara baja del parlamento), Viacheslav Volodin.Preocupación y llamado a la calmaOtros gobiernos adoptaron posturas que con diversos matices apelaron a la diplomacia y al cese de hostilidades de todas las partes involucradas.El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se dirigió públicamente a la Federación Rusa para pedir el cese de las operaciones militares, e instó a que todos los actores retomen las conversaciones para poner fin al conflicto.Buenos Aires sostuvo que "las soluciones justas y duraderas sólo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica", y pidió a Rusia "cesar las acciones militares en Ucrania".Mientras el presidente de Perú, Pedro Castillo, exhortó a Rusia y a Ucrania a que resuelvan la crisis de manera diplomática, su par de Ecuador, Guillermo Lasso, expresó su confianza en el multilateralismo y subrayó que las diferencias deben resolverse en el ámbito de la ONU, en tanto que el Gobierno de Uruguay alentó "a las partes involucradas a continuar con las negociaciones diplomáticas y la búsqueda de acuerdos políticos".El lunes 21, Putin anunció el reconocimiento de su país de la independencia de Ucrania de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, situadas al este de ese país, en la región de Donbás.El jueves 24, el mandatario ruso ordenó la realización de una operación militar especial en los territorios independientes y en ayuda de sus habitantes que sufren la agresión de las fuerzas armadas ucranianas.

