Tribunal boliviano fija para 28 de marzo juicio oral contra expresidenta Áñez

La exgobernante de 54 años, detenida preventivamente hace ya casi un año, está en huelga de hambre desde el 9 de febrero, un día antes de la fecha fijada inicialmente para la apertura del primero de los dos juicios que enfrenta por la forma en que tomó la presidencia tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).El juicio no pudo ser abierto formalmente el 10 de febrero, por observaciones de forma de la defensa, pero se instaló brevemente el viernes 18 en una audiencia en la que otros dos de los excomandantes acusados se declararon culpables y fueron sentenciados en el acto a tres años de cárcel.La fijación de la nueva fecha del juicio a Áñez ocurrió al día siguiente de que la exgobernante perdiera un nuevo recurso en procura de anular el proceso o cambiar su detención preventiva por arresto domiciliario.La expresidenta boliviana quedó a punto de cumplir dos semanas de huelga de hambre, presionada por su familia y aliados políticos a levantar la protesta con la que intentaba frenar los juicios que enfrenta por el golpe de Estado de 2019."Elevo nuestro pedido urgente de que suspenda la huelga de hambre en la que ha persistido (…) exigiendo justicia no solamente para usted sino en nombre de todos los ciudadanos que sufren persecución y abusos por parte del aparato represor del régimen actual", dijo a Áñez mediante una carta a la activista de derechos humanos Amparo Carvajal.Carvajal, expresidenta de la Asamblea de Derechos Humanos que se resiste a dejar el mando de esa institución en manos de nuevos dirigentes recién electos, envió la nota a pedido de los hijos de Áñez, Carolina y José Armando, quienes dijeron que la exgobernante no atendía a sus pedidos de suspender el ayuno.La expresidenta transitoria se declaró en huelga de hambre el miércoles 9 y mantenía la protesta pese a que el pasado viernes 18 un juez ordenó que recibiera atención médica de rehabilitación de su salud, aún contra su voluntad."Estamos no solo preocupados, sino desesperados, temiendo ya no solo por la salud de nuestra madre, sino por su propia vida", dijeron los hijos de Áñez en una carta a Carvajal.En parecidos términos se manifestó el hermano de la expresidenta, Juan Carlos Áñez, en un encuentro con la prensa.Los pedidos de la familia siguieron a exhortaciones de aliados políticos de Áñez, como el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y el gobernador de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, quienes coincidieron en que la exgobernante debía cuidar su vida para dar testimonio de "su verdad".Las presiones para el fin del ayuno se sucedían al día siguiente de que la expresidenta anunciara que continuaría la protesta "contra la injusticia", tras fracasar en un enésimo recurso judicial en busca de que se anulen los juicios o que su detención preventiva en la cárcel, que se inició en marzo de 2021, sea cambiada por arresto domiciliario.Áñez está cumpliendo en realidad dos arrestos preventivos, dictados separadamente por cada uno de los procesos en que fue dividida la demanda original por el golpe.El relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, dijo el martes al concluir una visita de trabajo de ocho días, que no había accedido al pedido de Áñez de que la visitara en el penal porque ese acto estaba fuera de su misión."Generalmente, los relatores no visitan a personas que están privadas de libertad. Sí me reuní con la defensa legal y la hija (de Áñez) que me dieron información importante que vale más que una visita", justificó.

