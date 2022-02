"No queremos invasiones": AMLO comenta la situación en Ucrania

"Nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de la autodeterminación de los pueblos. No queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro. No hay ninguna razón: es contrario al derecho internacional de las naciones y esa es la política que México ha sostenido [frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas]", aseguró López Obrador durante su conferencia matutina del 23 de febrero.