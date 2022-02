https://mundo.sputniknews.com/20220223/amlo-eeuu-tiene-la-mala-costumbre-de-ser-candil-de-la-calle-y-oscuridad-de-su-casa-1122118231.html

AMLO: "EEUU tiene la mala costumbre de ser candil de la calle y oscuridad de su casa"

AMLO: "EEUU tiene la mala costumbre de ser candil de la calle y oscuridad de su casa"

El presidente de México aseguró que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, está mal informado sobre la situación en la que vive el gremio... 23.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-23T14:34+0000

2022-02-23T14:34+0000

2022-02-23T14:34+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

eeuu

política

periodistas

antony j. blinken

mcci

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1118408748_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_ea493ef633e458d3cb3163c34ab65384.jpg

Luego de que uno de los funcionarios más cercanos a Joe Biden pidiera al Gobierno mexicano que haya mayor "rendición de cuentas y compromiso" en materia de seguridad a los periodistas, López Obrador respondió con una crítica hacia la que, dijo, es una actitud histórica de Estados Unidos. "Yo creo que [Antony Blinken] está mal informado. De lo contrario, estaría actuando de mala fe, porque lo que él está afirmando no es cierto", dijo el mandatario. Además, sostuvo que ningún funcionario estadounidense tiene el derecho de intervenir en asuntos que corresponde resolver a las autoridades mexicanas. El presidente de México también reiteró que, aunque en lo que va del año han sido asesinados siete reporteros y reporteras, ninguno de estos delitos fue un crimen de Estado. "Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado. Y si el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos interviene [en nuestros asuntos], pues yo pienso que no sabe [la situación]", dijo López Obrador durante su conferencia matutina del 23 de febrero. Tras criticar la actitud "injerencista" de Estados Unidos, el mandatario pidió a Antony Blinken que mejor explique qué relación tiene su Gobierno con "el grupo de Claudio X. González", en referencia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), un organismo de la sociedad civil que constantemente publica reportajes en contra de la Cuarta Transformación. "Esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el Gobierno de Estados Unidos. Y ya que ahora está actuando y opinando el señor Blinken, que nos informen por qué financian a un grupo opositor a un Gobierno legal y legítimo [como el mío]. Que digan por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González y pedirle de favor que se informe y no actúe de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos", agregó López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20220222/amlo-llama-metiche-a-ted-cruz-esta-auspiciando-la-discordia-1122049571.html

https://mundo.sputniknews.com/20220223/trump-sugiere-enviar-tropas-de-eeuu-a-mexico-para-pacificar-la-frontera-1122096046.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, eeuu, política, periodistas, antony j. blinken, mcci, joe biden