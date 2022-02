https://mundo.sputniknews.com/20220222/mexico-recuerda-ante-la-onu-que-rusia-ya-se-comprometio-a-no-invadir-ucrania-1122029709.html

México recuerda ante la ONU que Rusia ya se comprometió a no invadir Ucrania

La embajadora permanente alterna de México Alicia Buenrostro pidió que se respete la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania, al tiempo que recordó que Rusia ya se ha comprometido a no invadir territorio ucraniano. "Queremos recordar que, en esta misma sala, hace algunos días Rusia hizo una declaración contundente, en el sentido de que no invadiría Ucrania. Esperamos se mantenga el cabal cumplimiento de la misma", dijo la representante del país latinoamericano ante el Consejo de Seguridad de la ONU.También expresó su condena al aumento de la violencia en Ucrania, sobre todo en los bombardeos, explosiones y otras violaciones al cese al fuego. De acuerdo con el Gobierno mexicano, los recientes acontecimientos representan una falta a tres principios fundamentales de la Carta de la ONU: la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial y la independencia política de los Estados. La postura de México se da a conocer horas después de que el presidente ruso Vladímir Putin reconociera la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk en Ucrania.Ante ese anuncio, varios países y organismos internacionales han dicho que impondrán sanciones contra Moscú por supuestamente no cumplir con los tratados de Minsk.Estados Unidos anunció que en las próximas horas el Gobierno de Joe Biden emitirá una orden ejecutiva que prohibirá nuevas inversiones, comercio y financiación por parte de personas estadounidenses hacia, desde o en Donetsk y Lugansk.Sin embargo, no serán las únicas sanciones. También habrá otras que serán "rápidas y severas medidas económicas" en caso de que Rusia invada Ucrania, afirmó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.

