Sandino y su vigencia antiimperialista

Sandino y su vigencia antiimperialista

MANAGUA (Sputnik) — Al cumplirse el 21 de febrero 88 años del asesinato del general Augusto C. Sandino (1895-1934), héroe nacional de Nicaragua, analistas... 22.02.2022, Sputnik Mundo

Su "guerra de guerrillas", iniciada en 1927, terminó en la retirada de los marines norteamericanos de territorio nicaragüense en febrero de 1933.La resistencia de Sandino fue la continuidad de la lucha militar ante la ocupación estadounidense que lideró el general Benjamín Zeledón en 1912, pero su visión latinoamericanista le dio una dimensión internacional, inspirado en los legados de Simón Bolívar (Caracas, 1783-1830) y José Martí (La Habana, 1853-1895).Esto generó en su momento la solidaridad de extranjeros, que dejaron sus propias demandas para integrarse al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN) de Nicaragua.Eran "revolucionarios que no tenían vínculos con ninguna organización, gente que se integró como el costarricense Marcial Salas, que de lo primeros 30 (miembros del EDSN), muy poco mencionado, y murió en combate con el rango de sargento mayor, Coronado Maradiaga (Honduras) y José León Díaz (El Salvador), jefe de su Estado Mayor asesinado", explicó a la Agencia Sputnik, el historiador y académico Rafael Cassanova.Luchador "pluriideológico"Cassanova considera que la resistencia de Sandino, a diferencia de otras iniciadas por nicaragüenses contra la ocupación de marines estadounidenses en el siglo pasado, logró cohesionar un ejército más institucionalizado y "pluriIdeológico", con la participación de miembros de las primeras organización progresistas como la Asociación Popular Revolucionaria Americana, la Internacional Comunista y Manos fuera de Nicaragua."Sandino era liberal, pero eso no significa que no haya sido un revolucionario. Evolucionó su concepción, no era un liberal innato, recogió la visión del liberalismo nacionalista de (Benjamín) Zeledón y de (el expresidente José Santos) Zelaya (1953-1919). No era comunista (aunque) él (Sandino) dijo que era comunista racionalista. Era un luchador social con un programa de liberación nacional", expresó Cassanova.Manifiesto de San AlbinoEl fortalecimiento ideológico de Sandino quedó plasmado para la historia en el Manifiesto de San Albino (Nueva Segovia, norte) que hizo público el 1 de julio de 1927 y se constituye en el constructor del nacionalismo e identidad nicaragüense, según los críticos."Al dejar expuestos mis ardientes deseos por la defensa de la Patria, os acojo en mis filas sin distinción de color político, siempre que vengáis bien intencionados para defender el decoro nacional, pues tened presente que a todos se puede engañar con el tiempo, pero con el tiempo no se puede engañar a todos", expresa la parte conducente del documento firmado por Sandino.Para el sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) Managua, Denis Palma, el manifiesto de Sandino se perfila hoy en la política internacional de defensa de Nicaragua, dirigida por el presidente Daniel Ortega, contra la misma injerencia y agresión que denunció Sandino el siglo pasado."Las lecciones de Sandino y su lucha contra el imperio siguen vigentes, son actuales y nos guían el presente, en el actuar y las acciones que Nicaragua está tomando. Solamente recordemos que desde las montañas de las Segovias (norte), aquel famoso documento en el mineral (mina) de San Albino, Sandino trazaba ya una línea política que se mantuvo a lo largo de su lucha. Sandino no solamente fue el creador del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, si no el creador de las grandes ideas que rigen y guían hoy el actuar del Estado de Nicaragua", sostuvo Palma.El sueño de BolívarEn tanto, Edwin Castro Rivera, jefe de la bancada mayoritaria del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), declaró a la Agencia Sputnik que la praxis antiimperialista del "héroe nacional" de Nicaragua nace con la gesta de Zeledón y se prolonga en el "amor" hacia Latinoamérica en contraposición a la política estadounidense, denunciada aquí por su "injerencia" y "agresión"."Sandino nos da una muestra de soberanía, de amor patrio, de amor a los latinoamericanos y caribeños en contra de las garras del imperio. En la historia tenemos a muchos (antiimperialistas), a (Francisco) Morazán (Honduras), ejemplo clarísimo de unión centroamericana contra el imperio; a (José) Martí, (Simón) Bolívar y Sandino como un recoger de todas esas luchas que las plasma en su escrito (Plan de Realización del) Supremo Sueño de Bolívar, que pide la unidad latinoamericana y caribeña, contra las intromisiones imperiales", expresó Castro.Tras la salida de los marines de EEUU el 2 de febrero de 1933, Sandino inició el desarme de su ejército para los acuerdos de paz con el presidente Juan Bautista Sacasa, pero fue asesinado el 21 de febrero de 1934, a traición, por órdenes directas de Washington al jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García.Con él fueron asesinados los generales del EDSN Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor.

