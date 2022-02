https://mundo.sputniknews.com/20220221/jefe-del-ejercito-de-nicaragua-destaca-gesta-del-general-sandino-en-aniversario-del-crimen-1122021281.html

Jefe del Ejército de Nicaragua destaca gesta del general Sandino en aniversario del crimen

Jefe del Ejército de Nicaragua destaca gesta del general Sandino en aniversario del crimen

MANAGUA (Sputnik) — En el 88 aniversario del asesinato del general Augusto C. Sandino (1895-1934), el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés...

"(Sandino) enfrentó con valentía y firmeza la intervención militar estadounidense y la actitud cobarde y entreguista de los vende patria, expresado en su pensamiento: 'Nicaragua probó ante el mundo que su honor nacional no se humilla; que le quedan todavía hijos que ofrendarían su sangre para lavar las manchas que sobre ellos echan los traidores'", declaró el general Avilés en el acto de colocación de una ofrenda al monumento ecuestre al "Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino", situado en las instalaciones de la comandancia general en Managua, de acuerdo a un comunicado oficial.El alto cargo militar calificó a Sandino como el referente de lucha "del pueblo nicaragüense"."La gesta del General Sandino es el más alto símbolo de la lucha del pueblo nicaragüense por su independencia y autodeterminación, demostrado en sus acciones, al respecto expresó: 'Mientras Nicaragua tenga hijos que la amen, Nicaragua será libre'", afirmó.La comandancia general del Ejército de Nicaragua, el cuerpo de generales y demás miembros del cuerpo militar declararon su compromiso "sin descanso" por la nación centroamericana."Ratificamos el compromiso de continuar trabajando con patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad, reafirmando que siempre trabajaremos sin descanso para construir la Patria libre, digna, justa y próspera que todos merecemos", expresó la institución.En la ceremonia participaron miembros del Estado Mayor General, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Brigada de Infantería Mecanizada "General Augusto C. Sandino", el Cuerpo de Música Militar, Soldado Pedro Cabrera "Cabrerita" y la Banda de Guerra Monimbó.

