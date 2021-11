https://mundo.sputniknews.com/20211125/como-influyeron-fidel-castro-y-la-revolucion-cubana-en-el-sandinismo-nicaraguense-1118665289.html

¿Cómo influyeron Fidel Castro y la Revolución Cubana en el sandinismo nicaragüense?

La Revolución Cubana fue un tema casi invisibilizado en la Nicaragua de los Somoza hasta aproximadamente 1965, siete años después de la transformación social... 25.11.2021

"Tenía seis años en 1959. Recuerdo que mi abuela, quien pertenecía al oficialista Partido Liberal, me anunció el triunfo de los barbudos. Derrocaron al presidente, me dijo, ahora debemos tener cuidado para que no ocurra lo mismo aquí y quieran botar al general Somoza", refirió a Sputnik uno de los históricos representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Donald Mendoza.Ese mismo año, recordó el exguerrillero, el embajador de La Habana en Managua, Quintín Pino Machado, reunió a los más inquietos jóvenes revolucionarios, entre ellos, Carlos Fonseca, Germán Pomares y Tomás Borge, y los convidó a visitar a Cuba. En ese viaje, Luis Somoza (1957-1963), por entonces en el poder, les infiltró un agente secreto para conocer los motivos de los encuentros.Augusto César Sandino fue un líder guerrillero nicaragüense, tenaz luchador contra la ocupación e intervención estadounidense en su país, durante 1912 y 1933, y frente a la postura entreguista del Gobierno nacional presidido por José María Moncada (1929-1933). Al no lograr la derrota contra Sandino, el presidente norteamericano Herbert C. Hoover (1929-1933) ordenó la retirada de las tropas de ese territorio.Pero los dirigentes de la nación centroamericana y el entonces jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, ordenaron su detención y luego su asesinato el 21 de febrero de 1934. Sus ideas libertarias determinaron la creación del Frente en la década de 1960 e inspiraron la derrota definitiva del somocismo en 1979.Cuando Borge, Fonseca y Pomares visitaron Cuba, los recibió el guerrillero y médico argentino-cubano Ernesto Che Guevara y, de acuerdo con Mendoza, él los ayudó económicamente, los entrenó y les dijo "vayan a luchar"; ya para 1961 los combatientes adquirieron una nueva visión respecto a la necesidad del enfrentamiento armado."Ese primer encuentro en la isla determinó la creación del FSLN, en 1963, y desde antes se reconoce también la presencia del cubano Renán Montero (alias). Aquí lo ascendimos a comandante guerrillero y a coronel, de los primeros en el ejército. Me reuní muchas veces en esta casa con él. Ya para 1967 podemos decir que existía un vínculo más estrecho con la Revolución Cubana", significó.En 1967, Mendoza ingresó con 14 años en el movimiento liberador, a pesar de la oposición de su abuela. Hasta esa fecha la admiración hacia Fidel era "en silencio, clandestina, no podíamos salir y gritar ¡Viva Cuba!, porque Somoza te mataba. Rompimos relaciones, si vos aquí levantabas la bandera cubana era otro problema grave", indicó.Ese mismo año, el Frente concentró sus esfuerzos en las montañas para crear un grupo guerrillero similar al Movimiento 26 de Julio— la organización guerrillera liderada por Fidel para derrocar al dictador Fulgencio Batista (1952-1959)— si bien, según Mendoza, en una oportunidad el comandante les expresó: "Tienen que hacer su propia revolución, no pueden imitar la nuestra".Incluso, los dirigentes cubanos mediaron, a finales de la década de 1970, para lograr la unificación de las tres facciones en las cuales el FSLN estaba dividido; de ahí la articulación posterior entre las actividades de los guerrilleros en los campos y las acciones desde las ciudades, barrios y fábricas, cuya consecuencia fue la ofensiva final, en julio de 1979, que determinó el fin de la dictadura.Compromiso con la Revolución SandinistaMendoza recordó cómo desde el territorio nicaragüense, desde Puerto Cabezas, zarparon los barcos rumbo a Cuba en la invasión organizada y financiada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para destruir a la naciente revolución, en abril de 1961, que culminó con el fiasco de Playa Girón.Cuentan que el propio Somoza arribó al muelle para saludar y despedir a los principales jefes de esa misión seguros de conseguir una hazaña, esperando tener un resultado como el que obtuvieron en Guatemala en 1964, con el golpe de Estado contra Jacobo Árbenz. Tras un breve discurso, el dictador pidió que, como trofeo, le trajeran unos pelos de la barba de Fidel, cuentan.Después del triunfo de la revolución sandinista, el 19 de julio de 1979, Castro arribó por primera vez al país centroamericano el 16 de julio de 1980 y en el aeropuerto Augusto C. Sandino lo esperaba el actual presidente Daniel Ortega.Tres días después, en su discurso de 35 minutos, Castro dejó en claro el compromiso, solidaridad y ayuda a Nicaragua: "No venimos aquí a enseñar, ni a influir, venimos humildemente a aprender".A los pocos meses del triunfo sandinista, Mendoza fue designado como agregado militar en la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos. Por esa época pudo estrechar la mano de Fidel, apreciar su personalidad fuerte y el respeto que siempre despertó entre admiradores y detractores."Me preguntó cuántos años tenía. 'Tengo 24 comandante', le dije. 'Chico, ya tan joven y en el imperio', me respondió. De los cubanos tuvimos más que todo un aprendizaje moral y de Fidel valoramos su carisma y humanidad, él estuvo siempre pendiente. Nunca dejó de recibirnos y la isla era para nosotros nuestra segunda patria, allí nos sentíamos seguros", concluyó.Formación en CubaEl 25 de julio de 1979 un avión procedente de Cuba con 90 toneladas de comida y 60 médicos y enfermeros aterrizó en Managua y, antes de concluir ese año, llegaron alrededor de 1.000 maestros y algunos técnicos vinculados a la industria pesquera. Posteriormente, otros docentes se incorporaron a la campaña de alfabetización impulsada por el sandinismo.Desde la década de 1980, numerosos políticos, militares y estudiantes recibieron preparación y alojamiento en Cuba y, durante el presente siglo XXI, otros tantos adquirieron su título como médicos en diferentes universidades de la isla; sumado al apoyo a Nicaragua en programas como la el método de enseñanza Yo sí puedo y la Operación Milagro, con operaciones gratuitas de la vista.Carmen Ulanova Pineda, presidenta de la Asociación Amigos de Cuba, refirió a Sputnik que ese grupo está integrado por antiguos estudiantes de la nación centroamericana formados en la mayor de las Antillas, fundamentalmente, en las escuelas secundarias básicas en el campo durante su adolescencia.De ahí que, reunidos con cierta periodicidad, los exbecarios conserven los valores de la cultura cubana, la disciplina, fuerza, responsabilidad y conciencia aprendidas en esa etapa de sus vidas. A juicio de Pineda, aquellos 20.000 jóvenes constituían los pilares de la triunfante Revolución Sandinista.En el quinto aniversario de la desaparición física de Fidel, la Asociación organizó un conversatorio para recordar aquellos momentos y rendirle homenaje. El encuentro, previsto en la Universidad Autónoma de Nicaragua UNAN- Managua, reunirá a una representación de los 300 miembros del conjunto solidario, definido como una organización política que apoya al Gobierno de Cuba, al Frente Sandinista de Liberación Nacional y a sus máximos dirigentes: el presidente, Daniel Ortega, y la vicemandataria, Rosario Murillo.

