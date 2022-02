https://mundo.sputniknews.com/20220222/estan-a-salvo-los-datos-de-tu-cuenta-de-microsoft-sigue-estos-pasos-para-cuidar-tu-privacidad-1122029121.html

¿Están a salvo los datos de tu cuenta de Microsoft? Sigue estos pasos para cuidar tu privacidad

La tecnología se ha vuelto una aliada clave en los tiempos actuales, aunque a veces puede ser un arma de doble filo, ya que mucha información privada se... 22.02.2022, Sputnik Mundo

El sitio web Xataka publicó un artículo con una serie de consejos para robustecer la seguridad de tu cuenta de Microsoft y así mantener a salvo tu información más preciada.Activar la verificación en 2 pasosEl autor del artículo reconoce que esta opción "tiene que ver más con la seguridad que con la privacidad", aunque resalta que si hackean tu cuenta también se expondrán tus datos.Es por este motivo que son muchos los especialistas que recomiendan activar la verificación en dos pasos. Esto evita que si alguien consigue tu contraseña pueda entrar directamente a tu cuenta.Es muy sencillo: tienes que ingresar en account.microsoft.com y en la gestión de cuenta, pulsar la pestaña seguridad. Luego, ir a seguridad adicional, donde podrás configurar la verificación en dos pasos.Gestores de contraseñasLa tentación a usar la misma contraseña en distintas páginas es muy grande cuando pareciera que a cada paso que damos en internet, los desarrolladores nos piden que creemos una cuenta. Sin embargo, hay consenso en que no es recomendable repetir claves, ya que una pequeña filtración podría acabar en un hackeo generalizado de todas nuestras cuentas.Es por este motivo que es conveniente contar con un gestor de contraseñas donde poder almacenarlas de manera segura y no tener que memorizar miles. Microsoft tiene su propio servicio que se combina con su sistema de verificación en dos pasos mediante aplicación. Se trata de Microsoft Authenticator y está disponible para móviles. Además también hay una extensión para Google Chrome.Eliminar el historial de ubicacionesPara revisar el historial de ubicaciones es necesario entrar en account.microsoft.com, en la sección privacidad. Allí, hay que elegir la opción actividad de ubicación para desplegar un mapa y una lista de ubicaciones. Desde esta página, podrás borrar y descargar los datos que aparecen en el historial.Para que un dispositivo Windows no envíe la ubicación, es necesario desactivar los servicios de ubicación. Pero atención: lo que se gana en privacidad, se pierde en en operatividad, ya que las aplicaciones de Microsoft en el móvil no podrán saber dónde estás.Borrar el historial de páginas visitadasCon el fin de mostrarte las publicidades que mejor se adaptan a tu perfil, Microsoft puede recopilar información sobre tu comportamiento en internet si utilizas Microsoft Edge.Desde Xataka recomiendan eliminar periódicamente este registro en account.microsoft.com, privacidad, historial de exploración.Algo similar ocurre con el buscador Bing y con las aplicaciones que utilizas. Microsoft recopila los datos de rendimiento y servicios. Si bien este registro no es público ni lo puedes ver, puede ser eliminado desde la gestión de tu cuenta.Configurar la privacidad en las distintas plataformasLamentablemente, Microsoft no cuenta con un configuración centralizada de los niveles de privacidad. De esta manera, tendrás que ir a los ajustes de cada plataforma o servicio para elegir las opciones que más se ajusten a tus necesidades. Entre los servicios que debes configurar se encuentran: Windows, Xbox, Office, LinkedIn, Skype y Teams, entre otros.Control de tus datos personalesCabe recordar que en account.microsoft.com/profile tienes acceso a todos tus datos personales y podrás elegir si quieres que aparezca tu nombre real o uno de fantasía, entre otras cosas.

