Las razones por las que no debes mantener encendido el 'bluetooth' de tu móvil

La tecnología 'bluetooth' nos permite conectar los dispositivos electrónicos entre sí y vuelve más cómoda nuestra vida. Podría, sin embargo, ofrecer ciertos... 28.01.2022, Sputnik Mundo

La tecnología de bluetooth no es particularmente nueva y, a lo largo de los años, se ha vuelto más y más segura. Las versiones más nuevas de la tecnología ofrecen pocos riesgos a los usuarios. Sin embargo, las vulnerabilidades siguen existiendo, especialmente si dejas el bluetooth encendido todo el tiempo.Si bien la mayoría de los gadgets lanzados los últimos años solicita una confirmación del usuario para conectar dos dispositivos a través del bluetooth, existen opciones más antiguas que no lo hacen. En este último caso, un ciberpirata podría emparejar con un dispositivo a través del bluetooth sin el conocimiento de su dueño y robar o comprometer sus datos personales.Los ciberpiratas podrían, además, utilizar la tecnología de emparejamiento inalámbrico para escuchar a escondidas. Esta es otra razón por la que se recomienda apagar el bluetooth cuando no está en uso. Cabe destacar, sin embargo, que las versiones más recientes de la tecnología han avanzado para eliminar este tipo de vulnerabilidad.A través del bluetooth, un hacker podría también hacer colapsar un dispositivo, bloquearlo para que no reciba llamadas telefónicas y mensajes e incluso agotar su batería, agregó Web Root.Sin embargo, al contrario de otras invasiones de ciberpiratas que pueden llevarse a cabo desde miles de kilómetros de distancia, para atacar un dispositivo a través de su bluetooth es necesario encontrarse físicamente cerca de él. Es decir, al menos que el ciberpirata se encuentre a pocos metros de distancia, no podrá explotar las vulnerabilidades de esta tecnología.Apagar el bluetooth si no lo estás utilizando, especialmente cuando te encuentras en lugares con grandes multitudes, neutralizará la mayoría de los riesgos mencionados.Además, para garantizar la seguridad de un dispositivo se recomienda mantenerlo siempre actualizado y nunca aceptar solicitudes de conexión vía bluetooth de desconocidos.

