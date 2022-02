https://mundo.sputniknews.com/20220221/belinda-lanza-una-cancion-con-fuerte-contenido-tras-su-ruptura-con-christian-nodal--video-1121972196.html

Belinda lanza una canción con fuerte contenido tras su ruptura con Christian Nodal | Video

Belinda lanza una canción con fuerte contenido tras su ruptura con Christian Nodal | Video

A una semana después de que Christian Nodal anunciara su ruptura con Belinda y escasos días después de que lanzara su canción titulada 'Ya no somos ni... 21.02.2022, Sputnik Mundo

"Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón. No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento", dice parte de la nueva canción de Belinda.El sencillo en YouTube ya tiene más de tres millones de reproducciones y más de 20.000 comentarios de internautas que en su mayoría le han expresado su apoyo a Belinda tras la ruptura de su relación con Christian Nodal.Según cientos de fans, esta canción es una respuesta al reciente sencillo de Nodal titulado 'Ya no somos ni seremos' y contiene una letra reveladora que podría detallar los motivos de la ruptura de la pareja.El fin de la relación entre Belinda y Nodal ha ocasionado una ola de especulaciones en las redes sociales y medios de comunicación. Belinda acusó a los medios de cometer violencia de género en su contra, el mismo día que su nombre se volvió tendencia por el lanzamiento del nuevo sencillo de su expareja.El 16 de febrero, Belinda habló por primera vez sobre el fin de su relación con Christian Nodal, confesó que está pasando por un momento muy doloroso, pidió respeto y agradeció a sus fans por su infinito apoyo.

