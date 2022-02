https://mundo.sputniknews.com/20220216/me-duele-y-mucho-belinda-habla-por-primera-vez-de-su-ruptura-con-nodal-1121755195.html

"Me duele y mucho": Belinda habla por primera vez de su ruptura con Nodal

"Me duele y mucho": Belinda habla por primera vez de su ruptura con Nodal

La cantante mexicana Belinda publicó en sus redes sociales un mensaje para agradecer el apoyo que ha recibido de sus fans en los últimos días tras el fin de su... 16.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-16T15:01+0000

2022-02-16T15:01+0000

2022-02-16T15:01+0000

américa latina

méxico

👤 gente

nodal

belinda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1110368043_0:0:1067:600_1920x0_80_0_0_1b30a874ba7af4b43042c670da5497cf.jpg

Con una cita de la pensadora feminista francesa Simone De Beauvoir, la también actriz confirmó su rompimiento con una de las mayores estrellas del momento de la música regional mexicana. "Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho", escribió Belinda en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Sin especificar las razones por las cuales ocurrió el fin de su compromiso, la intérprete de 32 años aseguró que comenzará una nueva etapa en su vida, tanto en el plano espiritual como en el profesional. Sus declaraciones suceden cuatro días después de que el artista sonorense Christian Nodal anunciara la ruptura de su relación con Belinda tras año y medio de relación amorosa. De hecho, en mayo de 2020, la pareja se comprometió. "A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", informó Nodal el 12 de febrero. Días después, anunció que su carrera musical daba un salto cuántico al firmar contrato con la disquera internacional Sony Music. "Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempo felices vividos y los de prueba también. Todo lo que se especula es falso", agregó el cantante de 23 años.La pareja conformada por ambas estrellas era una de las más famosas en México, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. A los dos se les conocía popularmente como "Nodeli", en alusión a sus nombres. Sin dar más detalles, Belinda cerró su mensaje con la siguiente frase de Simone De Beauvoir: "El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida".

https://mundo.sputniknews.com/20220213/christian-nodal-habla-sobre-el-fin-de-su-relacion-con-belinda-y-causa-revuelo-en-las-redes-1121602236.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, 👤 gente, nodal, belinda