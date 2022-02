https://mundo.sputniknews.com/20220218/la-cancion-que-podria-tener-la-clave-de-la-ruptura-de-christian-nodal-con-belinda--1121903996.html

La canción que podría tener la clave de la ruptura de Christian Nodal con Belinda

El cantante mexicano Christian Nodal estrenó un nuevo sencillo a tan sólo unos días de anunciar el fin de su compromiso con la cantante Belinda, y los fans ya... 18.02.2022

méxico

belinda

nodal

Ya no somos ni seremos se estrenó este viernes 18 de febrero y las reacciones de los fanáticos del intérprete de Aquí abajo no se hicieron esperar y muchos aseguran que la canción está dedicada a Belinda, principalmente por lo que menciona en la letra y que podría hacer alusión a la corta pero muy difundida relación de los artistas.En el sencillo, que en YouTube ya supera el millón de reproducciones, se escuchan frases como: "Quise mi piel llenarla de tatuajes / Pa' cubrir los besos que dejaste"; "Lo que duró varios meses / Va a dolerme toda una vida", y "Cuando dije: 'Haz lo que quieras, vete si te quieres ir' / No era lo que quería", lo que ha hecho pensar a los fans que la canción está dedicada a su expareja.En cambio otros fanáticos aseguran que la canción en realidad es para su otra expareja, María Fernanda, por la frase que hace referencia a los tatuajes que Nodal se hizo al iniciar su relación con Belinda. Hasta el momento ninguno de los artistas ha confirmado o rechazado que el sencillo tenga que ver con la ruptura de la relación.

méxico

