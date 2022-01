https://mundo.sputniknews.com/20220120/las-razones-por-las-que-debes-agregar-jugo-de-zanahoria-a-tu-dieta-hoy-mismo-1120532382.html

Las razones por las que debes agregar jugo de zanahoria a tu dieta hoy mismo

El jugo de zanahoria puede no ser el refresco más popular, pero agregarlo a la dieta puede traer numerosos beneficios para la salud. Hoy, te contamos cuáles... 20.01.2022, Sputnik Mundo

Altamente nutritivoLas zanahorias son, ante todo, un alimento altamente nutritivo. Un vaso de 240 mililitros de jugo de zanahoria tiene cerca de ocho veces la cantidad de vitamina A que un adulto debe consumir a diario para mantener una dieta saludable, apunta WebMD.La bebida también es rica en vitaminas C y K, además de contener compuestos vegetales llamados carotenoides, los cuales actúan como antioxidantes en el organismo, detalla Healthline.Mejores ojosEl jugo de zanahoria contiene altas cantidades de nutrientes que son muy importantes para la salud de los ojos. Los carotenoides presentes en la bebida, como el betacaroteno, la luteína y la zeaxantina son esenciales para mantener la buena visión. Estos nutrientes pueden incluso proteger contra la degeneración macular relacionada con la edad —AMD, por sus siglas en inglés—, una seria enfermedad ocular asociada con el envejecimiento.Más inmunidadTu sistema inmunológico se beneficiará grandemente de la adición de esta bebida a la dieta. Tanto la vitamina A como la C que se encuentran en el jugo de zanahoria actúan como antioxidantes y protegen las células inmunitarias del daño de los radicales libres. Además, esta bebida es una rica fuente de vitamina B6, un nutriente esencial para que el organismo pueda proporcionar una respuesta inmunitaria óptima.Ayuda anticáncerEstudios llevados a cabo en laboratorio sugieren que ciertos compuestos encontrados en el jugo de zanahoria pueden causar la muerte de células cancerosas y proteger contra el cáncer. Las investigaciones son prometedoras, pero todavía es necesario profundizar para comprobar sus efectos en humanos, recalca Healthline.Niveles estables de azúcarLa ingesta diaria de pequeñas cantidades de esta bebida podría ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, en este caso, se trata de tipos muy específicos de jugo de zanahoria. Experimentos realizados con ratones demostraron que el jugo fermentado, así como el de zanahoria morada, son los que pueden mejorar los niveles de azúcar. Se desconoce si el jugo regular tiene efectos similares.Piel más jovenComo ya se ha mencionado, el jugo de zanahoria es una fuente de vitamina C y betacaroteno, dos antioxidantes capaces de proteger la piel. La vitamina C, además, es muy importante en la producción de colágeno en el organismo, un elemento que, entre otras cosas, fortalece la piel.Corazón más fuerteEsta bebida podría incluso ayudar a reducir los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas. El jugo de zanahoria contiene altos niveles de potasio, un mineral que desempeña un papel importante en la regulación de la presión arterial. Además, los compuestos antioxidantes presentes en el refresco también pueden beneficiar al corazón.Hígado más saludableLos ya mencionados carotenoides del jugo de zanahoria podrían también ser benéficos para la salud hepática. Numerosos estudios han demostrado que estos nutrientes poseen efectos antiinflamatorios y antioxidantes, por lo que puede ayudar a proteger el hígado de enfermedades como la esteatohepatitis no alcohólica.

