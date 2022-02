https://mundo.sputniknews.com/20220219/proporcionamos-libertad-algunas-empresas-en-espana-crean-coartadas-para-infidelidades-de-pareja-1121868091.html

"Proporcionamos libertad": algunas empresas en España crean coartadas para infidelidades de pareja

Varias compañías ofrecen falsos servicios de hotel o acompañamiento para encubrir engaños. Según los responsables de una de ellas, es una forma de evitar el... 19.02.2022, Sputnik Mundo

Una reunión de trabajo que se estira, un viaje profesional a otra ciudad o una cena con amigos. Las excusas en el arte del engaño se repiten y, en ocasiones, tienen las patas cortas. Para paliar esa intriga o el temor de ser descubierto, algunas compañías se encargan de camuflar los desmanes de pareja y alguno más: escaqueos con amantes, novios o novias ficticios e incluso la participación de un falso familiar.Todo vale para crear una coartada creíble. Con ese objetivo han aflorado algunas empresas que elaboran un arsenal de recursos con el objetivo de que nadie salga mal parado en una infidelidad o una situación embarazosa. Y no se trata de las webs que ofrecen confidencialidad para entablar una amistad o algo más sin ser descubierto, sino de aquellos cuyo negocio radica en aislar la mentira."Lo hacemos para proporcionar libertad y evitar el daño entre personas", justifican Liliana Torres y Stefan Eiben, responsables de Alibi, una agencia dedicada a este sector desde hace tiempo. Empezaron en Alemania y se extendieron a Suiza o Austria antes de recalar en España. Desde Torrevieja, en Alicante, organizan todo tipo de excusas para que el cliente no sea pillado.Desde la contratación de decenas de actores para que interpreten ser compañeros de trabajo hasta la impresión de tarjetas de un hotel ficticio pasando por utilizar a alguien que imite la voz de una abuela. Cualquier canal es válido con tal de encubrir el engaño. "No siempre es por una infidelidad. También hay quien tiene una doble vida con un fetichismo concreto o quien, por ejemplo, no ha salido del armario y prefiere preservarlo", explica Torres a Sputnik.A esta encargada de Alibi, de 29 años, le vienen a la cabeza varios ejemplos, aparte de los casos "habituales". "Hay muchas historias divertidas y bonitas", introduce, confesando que ella también usaría estas empresas si se viera en la coyuntura. Cuenta que, por norma, los servicios son de tapar una aventura. Hay otras más curiosas. Por ejemplo, una pléyade de figurantes para que, ante una videollamada o una imprevista aparición, el encuentro luzca como un congreso laboral. O las más llamativas: "Una vez tuvimos que ir a casa de un señor que había pasado dos días con su amante en su casa y, antes de que volviera la mujer, tuvimos que cambiar los muebles por otros iguales, porque los habían roto, había sangre…", recuerda.O aquella ocasión en que disfrazaron de premio el detalle de un padre a un hijo: "No había buena relación entre ellos y la madre se quejaba de que él intentaba comprar su cariño con regalos, así que nos llamó para que hiciéramos que el coche que le había comprado le llegara como de un sorteo". Nunca supo, concluye Torres, que había sido una triquiñuela paterna.Stefan Eiben, uno de los fundadores, explica a Sputnik que Alibi no solo se dedica a tapar engaños: "Salvamos relaciones y evitamos el sufrimiento o dolor de personas", opina. Según alega, hay relaciones malogradas que perviven gracias a estos escarceos. Y ejemplos en los que ambas personas se aman, pero han dejado de lado su faceta más pasional. Con un tercero o tercera en discordia, la historia sigue adelante y las familias no se rompen, alega."Tenemos futbolistas y gente famosa que está muy en el foco y necesitan una ayuda para ocultarse", indica este empresario en un adecuado español. A sus 46 años, prefirió salir de Bremen, la urbe alemana donde nació, para establecerse en España y seguir con el negocio. Resalta Stefan Eiben que la empresa se mantiene con una decena de empleados y con contrataciones puntuales de bastantes más. "En Alemania hay hasta 2.000 actores", señala. Y sostiene que su futuro, aunque incierto, no se ve trastocado por los nuevos tiempos. "Creemos que se ha avanzado mucho, pero no es así", sintetiza. Continúa el miedo a comunicarse, el temor a aceptar prácticas como el BDSM (acrónimo de bondage, dominación, sumisión y masoquismo), la vergüenza a salir del armario o el hartazgo de la monogamia.Ni siquiera tendencias como el poliamor o una supuesta apertura mental donde se aceptan más modelos de relaciones sentimentales da el carpetazo a estos asuntos velados. Según una encuesta de YouGov en 2018, un 31% de españoles afirma haber cometido alguna infidelidad; un 66% lo niega. El sondeo, hecho con una muestra de 1.003 personas a petición del Huffpost, revela un salto cuantitativo entre hombres y mujeres: 36% de los primeros reconoce haber puesto los cuernos a su pareja frente al 27% de las segundas.Concepto difusoLa estadística va más allá y pregunta qué se considera una infidelidad. Las mujeres, en este sentido, son mucho más estrictas. Un 53% cree que el sexting lo es, en comparación con el 38% de hombres . Un 29% ve esta traición en tontear, contra un 16% de ellos. Y para acabar, debaten si se perdonaría o no este desliz. La respuesta es contundente: un 42% no lo perdonaría y solo un 7% lo dejaría pasar. En algunas páginas de gabinetes psicológicos dan pautas para aprender a reaccionar en casos así y son claros: la infidelidad mantenida en el tiempo no es saludable, aunque al principio se utilice como una venda en la herida.En Ashley Madison, web dirigida a personas casadas que buscan una relación extramatrimonial, la encuesta iba encaminada al perfil de los infieles y a las ciudades donde más se cometían estos engaños. Según publicaron en mayo de 2020, la edad media de los usuarios de esta aplicación se sitúa en torno a los 35 años en los hombres y los 37 en las mujeres. Además, el 73% tiene hijos y el 27% estudios universitarios. Por frecuencia de los encuentros, el 41% asegura que ven a su amante al menos una vez a la semana. La infidelidad, agregan, comienza entre los dos y cuatro años de la boda.Porcentajes jugosos para estos negocios del engaño. Y no solo para los portales de citas que se promocionan como confidenciales o para los detectives contratados con el fin de pillar a alguien, sino para hoteles con doble entrada, restaurantes con privados o estas empresas. Juan Vázquez, director comercial de Coartada Club, declaraba en un artículo de El País de 2008 que "una coartada era más barata que un divorcio" para justificarlas.Ahora, la agencia no responde al correo ni al teléfono. Como ocurre con Tucoartada.com: el responsable habla al otro lado de la línea, pero dice que lleva tres años cerrada. Según algunos expertos en descubrir a infieles, estas empresas son una pantomima: la mentira, al final, salta a la superficie. Y nadie te protege de un testigo inesperado o un mensaje sin borrar. Así que, incluso con tiques falsos de esa cena con el jefe o fotos en una oficina gris, el arte del engaño no es infalible. Hasta a las mayores obras de arte le salen grietas.

