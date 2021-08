https://mundo.sputniknews.com/20210830/la-escritora-noemi-casquet-sobre-el-poliamor-y-sus-normas-somos-abiertos-pero-no-somos-gilipollas-1115419019.html

La escritora Noemí Casquet sobre el poliamor y sus normas: "Somos abiertos pero no somos gilipollas"

La escritora Noemí Casquet sobre el poliamor y sus normas: "Somos abiertos pero no somos gilipollas"

Noemí Casquet es una escritora especializada en sexo, y sus novelas eróticas se han convertido en auténticos fenómenos. El próximo mes de octubre sacará un... 30.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-30T11:08+0000

2021-08-30T11:08+0000

2021-08-30T11:08+0000

españa

arte y cultura

entrevistas

madrid

literatura

sexualidad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1115569449_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72c4b7b71ed1df072401b3d830880cba.jpg

En una entrevista muy íntima, Casquet, cuya cuenta de Instagram se ha convertido en uno de los consultorios sexuales más famosos en redes, se sincera sobre el poliamor y las relaciones. Ella, que durante un tiempo se declaró como poliamorosa, reconoce ahora que "es un modelo que a día de hoy no se me haría sostenible por las vivencias personales que tuve, pero sigo siendo no monógama".Sobre las relaciones abiertas, la periodista da las claves para que funcionen: "Hay que llegar a acuerdos, a mí me gusta hacerlo por escrito, y que quede constancia: qué tipo de relación tienes, con quién te puedes acostar, dónde se puede follar con otras personas: ¿podemos hacerlo en nuestra cama o hay que salir del barrio?; ¿nos lo vamos a comunicar a o vamos a tener una 'relación abierta a ojos cerrados'?".Casquet explica cómo el feminismo llegó a su vida "como un halo de luz" tras sus comienzos dierigiendo cine porno, y critica la falta de educación sexual a los jóvenes que hay en España por los tabúes que todavía existen en la sociedad. Reconoce, además, que en estos momentos está viviendo un periodo de soltería necesario y que le cuesta "ligar", más allá de los encuentros sexuales ocasionales que durante un tiempo llegó incluso a vivir con ansiedad hasta que decidió parar radicalmente: "Me tomé una época de celibato a propósito para reconectarme conmigo misma… y fue un horror".

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Esther Yáñez Illescas https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

Esther Yáñez Illescas https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Esther Yáñez Illescas https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

arte y cultura, entrevistas, madrid, literatura, sexualidad