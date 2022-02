https://mundo.sputniknews.com/20220216/el-cerdoli-el-terror-del-campo-espanol-1121766493.html

El cerdolí, el terror del campo español

El híbrido entre cerdo vietnamita y jabalí se multiplica en la península ibérica. No tiene miedo a los humanos, se reproduce con frecuencia y es omnívoro. Un... 16.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-16T17:34+0000

2022-02-16T17:34+0000

2022-02-16T17:34+0000

españa

medioambiente

cerdos

jabalí

especies

animales

animales salvajes

La introducción de nuevos seres en otro ecosistema puede resultar sumamente peligroso. Su llegada acostumbra a traer cambios en el medio y afecta de forma sustancial a la fauna autóctona, con la que rivaliza. La cotorra de Kramer, la avispa asiática o el cangrejo rojo americano son tres ejemplos de especies invasoras en España. Una de las últimas es el cerdo vietnamita. Este es el origen de uno de los problemas medioambientales más recientes: el cerdolí.Este animal procede del cruce entre un jabalí y un cerdo vietnamita, como su nombre indica, venido del continente asiático. Es más pequeño que un jabalí y pesa entre los 80 y los 100 kilogramos. Sus patas son más largas que las del jabalí y su hocico puede ser largo o chato, como el de los cerdos. Puede estar recubierto de pelo o ser lampiño, aunque su color suele ser oscuro. Además, se trata de mamíferos más confiados con el ser humano y no es extraño verlos cerca de pueblos y ciudades.Su proliferación en el medio natural comienza con el éxito de los cerdos vietnamitas como mascotas. Su popularidad radica en su aspecto durante la época de crianza: un lechón de reducidas dimensiones. También a que el actor George Clooney tenga uno. Sin embargo, una vez adultos, estos pueden alcanzar los 100 kilogramos. El coste de su alimentación o su mayor tamaño provocan su abandono en la naturaleza. Así, una especie exótica aparece en los bosques de la península ibérica.El cerdo vietnamita es una subespecie de jabalí, por lo que el apareamiento entre los dos linajes es posible. El resultado es el cerdolí. Un animal que no tarda en crecer en número, ya que sigue los patrones de reproducción de su progenitor asiático. En vez de tener un ciclo bianual, este híbrido vive un periodo de apareamiento mensual. De esta forma, sus camadas son mucho más amplias.Un peligro para el ecosistemaEl primer ejemplar fue detectado en 2010 y desde entonces su expansión no se ha frenado. Este representante de los suidos ha aparecido en Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Cataluña, la Comunidad de Madrid, Aragón, Navarra o Galicia. Desde el año 2019, el Gobierno de España lo considera una especie invasora.Su número creciente supone una amenaza para la fauna autóctona. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el cerdolí podría "reducir el patrimonio genético de la población española de jabalíes". Además, al no tener miedo al ser humano, este animal no duda en aproximarse a los campos de cultivo y alimentarse de las cosechas. Por ese motivo, no es extraño verlos deambulando por carreteras a horas diurnas, lo que supone un mayor riesgo de accidente para los conductores.Por otro lado, preocupa la transmisión de enfermedades del animal silvestre al asilvestrado. Por ejemplo, el contagio de Aujeszky, un tipo de rabia que los cerdos no padecen al ser vacunados por los ganaderos. También se vigila la posible expansión de la peste porcina o la leptospirosis porcina, mal que puede llegar a las vacas tras consumir pasto con orines de estos animales.No es extraño ver manadas de estos híbridos corretear por la campiña española. Motivo por el que el Gobierno de España ha incluido al cerdo vietnamita en el Catálogo Español de especies invasoras. Así, queda prohibida la posesión, tráfico, transporte y comercio de esta especie dentro del país. También queda vetada su liberación y se procederá a su esterilización en caso de que un propietario decida mantenerlo. En caso contrario, las autoridades medioambientales procederán a su recolecta. Y es que, al final, si el cerdolí es una realidad es por el descontrol existente con su progenitor.

medioambiente, cerdos, jabalí, especies, animales, animales salvajes