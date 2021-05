https://mundo.sputniknews.com/20210506/yoga-con-calor-y-un-cerdo-como-mascota-los-cinco-secretos-del-atractivo-de-george-clooney-1111930056.html

Yoga con calor y un cerdo como mascota: los cinco secretos del atractivo de George Clooney

Te contamos qué pasatiempos y hábitos saludables le ayudan a lucir tan guapo y tener esa chispa en la mirada.Un soltero empedernidoClooney siempre disfrutó de la soltería: el actor mantuvo relaciones con las actrices Kelly Preston, Renee Zellweger y Krista Allen, con la modelo Lisa Snowdon y la wrestler Stacey Keibler. Si bien estuvo casado con la actriz Talia Balsam durante unos años, no encontró al amor de su vida hasta el 2014. En ese entonces, anunció su compromiso con la abogada británica de origen libanés Amal Ramzi Alam Uddin. En 2017, nacieron sus gemelos, Alexander y Ella.El propio actor confiesa de broma que la paternidad "le ha hecho mucho más viejo", pero que al mismo tiempo, "está muy orgulloso de ser padre". Insólita mascotaEl actor es famoso por su amor por los animales, y no solo por los gatos, perros y caballos. Clooney tuvo una mascota muy especial: un cerdo vietnamita. Fue la actriz Kelly Preston quien se lo regaló a su entonces novio. El actor, por su parte, lo bautizó Max, y pronto se hicieron buenos amigos. El animal vivió en la casa del actor durante 18 largos años.Curiosamente, en una ocasión la peculiar mascota le salvó la vida al célebre actor. En enero de 1994, despertó a Clooney con fuertes gruñidos minutos antes del fuerte terremoto que provocó 72 muertes y 12.000 heridos. Gracias a la peculiar advertencia de la mascota, el actor tuvo tiempo para encontrar refugio.En 2006, el cerdo, de 130 kilos, murió. En declaraciones al diario USA Today, Clooney confesó que "es curioso cómo los animales forman parte de una familia" y subrayó que no tiene previsto sustituir a Max con otra mascota porcina, y es que "cubrió todas sus necesidades de cerdo".En la cama con Cindy CrawfordEn 2012, Clooney lanzó un insólito proyecto empresarial junto con el esposo de la supermodelo Cindy Crawford, Rande Gerber, y el magnate inmobiliario Mike Meldma: su propia marca de tequila, llamada Casamigos.Crawford incluso accedió a participar en el divertido anuncio publicitario de la bebida:El tequila, hecho en Jalisco (México), de 100% agave azul, tiene en su etiqueta las firmas de Clooney y Gerber. El precio del tequila oscila entre los 20 dólares por 375 ml de tequila blanco hasta un máximo de 115 dólares por 1,75 litros de tequila añejo. "Queríamos uno que no se quemara al bajar, fuera súper suave y tuviera el perfil de sabor adecuado", agregó.Su rutina de ejercicioA sus 60 años, el actor todavía puede presumir de un físico envidiable. Pero, ¿qué hace para mantenerse en forma? Se sabe que Clooney es un gran aficionado a la Bikram Yoga, un sistema de yoga que se practica en una habitación calentada a 40,6 grados centígrados. Esto no solo le ayuda a entrenar los músculos, sino también a mantener un peso saludable.Al intérprete también le encanta jugar al baloncesto en compañía de sus amigos actores —Matt Damon, Leonardo DiCaprio y Toby McGuire— y bailar.Clooney lleva una dieta saludable y equilibrada que incluye grandes cantidades de frutas, verduras y pescado. También es un gran fan de la pasta italiana.La filosofía de ClooneyEl famoso intérprete admite que cumplir 60 le da miedo, pero que "es mejor que estar muerto". Y sabe de lo que habla. En 2018, Clooney resultó herido a raíz de un escalofriante accidente que sufrió en la isla italiana de Cerdeña, cuando su scooter chocó contra un automóvil. El actor fue hospitalizado de emergencia con un trauma en la pelvis."Aterricé con las rodillas y las manos, pero podría haberme roto el cuello", confiesa en una entrevista. Subraya que "es impresionante lo frágil que es la vida" y que "al final, todo es suerte".

